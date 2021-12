Chelsea envisage le transfert d’été pour l’as de Leicester Wesley Fofana en remplacement d’Antonio Rudiger, lié au Real Madrid

Le défenseur de Leicester Wesley Fofana est devenu une cible pour Chelsea l’été prochain, selon les rapports.

Le Français a percé avec un style formidable la saison dernière, mais a passé cette saison sur la touche après avoir subi une fracture du péroné et des ligaments de la cheville lors d’un match amical de pré-saison contre Villarreal.

GETTY

Fofana a été une révélation pour les Foxes la saison dernière, mais une blessure l’a mis sur la touche ce trimestre

Les Bleus sont à la recherche de nouveaux défenseurs cet été avec Antonio Rudiger, Thiago Silva, Andreas Christensen et le capitaine Cesar Azpilicueta, en l’état, qui devraient devenir agents libres à l’été 2022.

L’avenir de Rudiger est apparemment loin de Stamford Bridge avec des rapports cette semaine suggérant que le Real Madrid mène la course pour signer l’Allemand sur un transfert gratuit, alors que les négociations continuent de bloquer sur un nouveau contrat dans l’ouest de Londres.

Selon Goal, Fofana, qui est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de sa tranche d’âge dans le football mondial, a été désigné pour le remplacer.

Le joueur de 20 ans, d’origine malienne mais qui a grandi à Marseille, a commencé sa carrière en tant qu’attaquant et idolâtrait Didier Drogba dans son enfance.

Rudiger est sorti de Chelsea

Cependant, il est sous contrat au King Power Stadium jusqu’en 2025, de sorte que les Foxes pourraient exiger des frais importants pour leur précieux atout.

Jules Kounde de Séville, dont le déménagement à Stamford Bridge a échoué cet été en raison d’une rupture des négociations, est un autre qui a été évoqué comme cible potentielle.

Le défenseur français, qui a remporté la Ligue des Nations de l’UEFA avec les Bleus plus tôt cette saison, est considéré comme l’un des jeunes talents les plus brillants du football européen, connu pour son calme sur le ballon et son assurance à l’arrière.

Chelsea ne voulait pas payer sa clause de libération de 68 millions de livres sterling et le club espagnol était réticent à vendre même avec l’as de West Ham Kurt Zouma offert dans le cadre des négociations pour réduire les frais.

Les Blues, cependant, devraient revenir avec une autre offre pour le joueur cet été.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.