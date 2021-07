Chelsea envoie un message pour transférer la cible Leonardo Spinazzola après une blessure à l’Euro 2020

Leonardo Spinazzola a été exclu pendant plusieurs mois après avoir rompu son tendon d’Achille (Photo: .)

Chelsea envisage de signer Leonardo Spinazzola et aurait contacté l’Italien avec un message de soutien après sa blessure dévastatrice à l’Euro 2020.

Spinazzola, 28 ans, avait été l’une des lumières du tournoi de cet été, aidant l’équipe de Roberto Mancini à atteindre les demi-finales avec une série de performances exceptionnelles de l’arrière gauche.

Mais la star de Roma s’est arrêtée à la 80e minute de la victoire 2-1 de l’Italie sur la Belgique et a fondu en larmes alors qu’il était étiré hors du terrain à l’Allianz Arena du Bayern Munich.

Il a depuis été confirmé que Spinazzola a rompu son tendon d’Achille, ce qui signifie qu’il nécessite une intervention chirurgicale et pourrait être inactif pendant environ six ou sept mois.



Spinazzola avait été l’un des joueurs les plus remarquables de l’Euro 2020 (Photo: .)

La blessure est un coup dur pour l’Italie et Spinazzola, un joueur qui a longtemps été considéré comme une superstar potentielle mais dont la carrière continue d’être ravagée par des problèmes de forme physique et de blessures.

D’innombrables messages aimables ont été envoyés à Spinazzola après son dernier revers et le nouveau manager de la Roma, Jose Mourinho, a déclaré qu’il sympathisait avec le défenseur touché.

“Nous sommes tous désolés de la perte de Spinazzola pendant quelques mois, mais c’est le football et nous devons être prêts à commencer la semaine prochaine”, a déclaré Mourinho à ses abonnés dans une courte vidéo sur Instagram.



Le directeur de Chelsea, Granovskaia, a envoyé un message de soutien au défenseur italien (Photo: .)

Selon Sky Sport Italia, l’arrière latéral de la Roma a reçu une multitude de messages et d’appels téléphoniques de coéquipiers, de joueurs de l’opposition et d’équipes rivales au cours des jours qui se sont écoulés, la directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, parmi celles qui lui souhaitent tout le meilleur. .

Le rapport affirme que les Bleus sont l’un des clubs les plus désireux de faire atterrir Spinazzola et pourraient intensifier leur intérêt pour l’international italien au cours des prochaines semaines.

Ben Chilwell s’est fermement établi comme l’arrière gauche de premier choix de Chelsea sous Thomas Tuchel, mais Marcos Alonso pourrait être sur le point de quitter Stamford Bridge et Spinazzola est considéré comme un remplaçant possible de l’Espagnol.

Alfonso Pedraza de Villarreal et Robin Gosens d’Atalanta ont également été liés à des déménagements dans l’ouest de Londres.



Mancini sera sans Spinazzola pour le reste de la campagne italienne de l’Euro 2020 (Photo: .)

S’exprimant peu de temps après la victoire de l’Italie sur la Belgique, Mancini a déploré la blessure “très, très triste” de Spinazzola après un début d’Euro si accrocheur.

“Il ne méritait pas ça, il a été l’un des meilleurs joueurs de ce tournoi et il le sera toujours même s’il ne peut pas jouer lors des prochains matchs”, a déclaré l’entraîneur-chef italien.

“Nous sommes très, très tristes de ce qui s’est passé, cela semble assez sérieux.”

Plus : Football



L’attaquant italien Lorenzo Insigne a ajouté: “C’est une grande perte, nous allons essayer d’aller jusqu’au bout pour lui.

“Il a été un joueur tellement clé, un joueur influent pour nous.”

