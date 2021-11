Chelsea espère éviter le transfert de la fenêtre de transfert après les nouvelles de Chilwell

Chelsea espère éviter d’avoir à entrer sur le marché des transferts en janvier avec la nouvelle que Ben Chilwell n’aura peut-être pas besoin d’une opération au genou et pourrait rejouer cette saison.

Chilwell a subi une vilaine blessure au genou lors de la démolition 4-0 de la Juventus par Chelsea en Ligue des champions mardi à Stamford Bridge. Thomas Tuchel a révélé que Chelsea espérait que la blessure au genou droit de l’ailier anglais pourrait le mettre hors de combat pendant seulement six semaines.

Chilwell, 24 ans, venait d’atteindre le sommet de sa forme après un début de campagne frustrant, et sera un gros raté pour les Blues – mais peut-être pas un absent à long terme.

« Ben a une blessure partielle au LCA et la décision est de la traiter de manière conservatrice », a déclaré Tuchel.

«Et les six prochaines semaines raconteront l’histoire en fait s’il y parvient et s’il sera entièrement disponible après les six semaines, ou s’il a besoin d’une intervention chirurgicale après cela.

« Pour le moment, je ne m’intéresse qu’aux six semaines, nous sommes très positifs car la première rédaction de son corps est très positive.

« J’espère que ça restera comme ça, donc maintenant tout le monde se concentre sur les six prochaines semaines, pour essayer de le ramener au jeu. C’est une décision très responsable, donc il n’y a pas de précipitation, pas de pression.

Marcos Alonso entrera désormais en première ligne en tant qu’ailier gauche de premier plan de Chelsea, mais les Blues ont également des goûts de Callum Hudson-Odoi qui a impressionné dans les couchettes plus larges et plus profondes.

Des nouvelles négatives sur Chilwell dans les semaines à venir pourraient voir les Blues plonger dans le marché des transferts ou même rappeler des ailiers comme Ian Maatsen de son prêt à Coventry.

Avant tout cela, les Blues sont déterminés à donner à Chilwell toutes les chances de se remettre en forme pour jouer à nouveau dans la campagne en cours.

Chilwell optimiste

Le patron allemand de Chelsea, Tuchel, a révélé que Chilwell maintenait une attitude optimiste malgré son coup de blessure, étant donné que les premières réactions physiques au problème ont été positives.

« Nous devons en reparler dans six semaines, peut-être que nous n’avons pas besoin d’en parler car tout va bien », a déclaré Tuchel. « C’est le meilleur des cas, cela n’aide pas si nous commençons maintenant à parler des pires cas, car il y a aussi un meilleur scénario.

« Les prochaines semaines détermineront la direction. En ce moment, c’est ce que nous avons. Il n’y a jamais de bon moment pour les grosses blessures, et les blessures en général.

« C’est pour lui personnellement un très mauvais moment, car il était si bon et si plein de confiance, il a été une énorme partie de nos performances et de nos victoires ces dernières semaines. C’est dommage et très triste.

«Mais il est en fait très positif en ce moment, car son corps a réagi très positivement aux premiers traitements et à la blessure.

«Donc, après un certain temps, vous devez vous recentrer et vous concentrer sur les choses positives. Et c’est maintenant dans les prochaines semaines qu’il fera tout son possible pour revenir et nous aider sur le terrain.

Dimanche, Chelsea, leader de la Premier League, accueillera Manchester United à Stamford Bridge. Et N’Golo Kante risque de manquer à cause d’un problème mineur au genou.

Le milieu de terrain français Kante pourrait n’avoir besoin que d’une semaine pour se remettre en forme.

Lukaku à court de netteté

« N’Golo s’est un peu tordu le genou contre la Juventus et se sent plutôt mieux depuis le match, mais il semble qu’il sera absent pendant quelques jours », a déclaré Tuchel. « C’est une question de jours, une semaine peut-être.

« Nous avons encore un peu d’espoir mais ce sera presque un miracle s’il y parvient. Nous pensons donc à une semaine.

Romelu Lukaku s’est débarrassé d’un petit problème à la cheville, mais l’attaquant belge n’a toujours pas la netteté du match.

« Romelu est à l’entraînement, et si vous demandez au joueur, il dira » oui, je peux commencer à coup sûr « », a déclaré Tuchel. «Mais il y a une petite différence entre être prêt pour l’entraînement et prêt pour les matchs. Ensuite, il y a une différence entre être prêt pour les matchs et prêt pour les matchs de Premier League.

« La possibilité qu’il commence n’est pas très élevée, car nous ne pouvons pas être sûrs de ce qui se passe entre les matches.

« Nous devons trouver l’équilibre entre lui donner des minutes et être absolument compétitif avec les gars qui commencent. »

