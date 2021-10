Chelsea espère qu’un défenseur impressionnant “pas fini” malgré une double menace

in

Les efforts de Chelsea pour garder Antonio Rudiger en lui donnant un nouveau contrat ne sont “pas terminés”, selon le journaliste de transfert Fabrizio Romano.

Rudiger est dans la dernière année de son contrat à Stamford Bridge. Après avoir auparavant semblé susceptible de partir lorsque Frank Lampard était encore en charge, il est devenu quelqu’un à garder sous Thomas Tuchel. L’Allemand a cimenté sa place dans les plans de son compatriote pour Chelsea.

Pierre angulaire des trois derniers avec lesquels les Bleus opèrent sous Tuchel, Rudiger est désormais confronté à la décision de continuer avec les détenteurs de la Ligue des champions ou de déménager ailleurs l’année prochaine.

Étant donné qu’il aura 29 ans à l’expiration de son contrat actuel, Rudiger sait que cette décision sera majeure. C’est peut-être sa dernière chance d’obtenir un transfert vers un géant européen. Alternativement, il pourrait s’engager à Chelsea car ils visent à renforcer leur propre réputation parmi l’élite.

À ce jour, une telle décision semble peu probable. On a même prétendu qu’il avait déjà décidé de partir, choisir son prochain club dans le processus. Cependant, il a maintenant été confirmé que Chelsea avait encore de l’espoir.

Selon Romano, des discussions sont “en cours” entre Chelsea et les agents de Rudiger pour un nouveau contrat. Le salaire est le principal point d’achoppement, mais en termes de projet technique avec Tuchel, Rudiger est “tellement heureux”.

Romano a également soutenu que le Bayern Munich et le Real Madrid seraient les deux principaux prétendants à le signer s’il devenait agent libre.

Cependant, plusieurs officiels du Bayern ont récemment a minimisé l’idée de prendre Rudiger de retour dans sa patrie. Cela dit, ils peuvent simplement être respectueux envers un joueur qui n’est pas le leur.

Le Real, quant à lui, aimerait un renfort défensif supplémentaire après avoir perdu Sergio Ramos et Raphael Varane cet été, mais ne faisant venir que David Alaba en remplacement.

Chelsea fera également ses propres propositions à Rudiger, lui ayant donné 158 apparitions dans toutes les compétitions depuis son transfert en 2017. Il a remporté quatre trophées pendant cette période.

L’ancien défenseur de Stuttgart et de la Roma a été omniprésent cette saison. Mais il reste à voir si ce sera son dernier sous un maillot bleu.

Rudiger nommé meilleur défenseur central de Prem

Rio Ferdinand a remis en question la décision de l’ancien coéquipier anglais Lampard de ne pas jouer Rudiger après avoir affirmé que la star allemande est le meilleur défenseur central de la Premier League.

Il a déclaré à BT Sport, lorsqu’on lui a demandé si Rudiger était meilleur que Ruben Dias et Virgil van Dijk: “Pour le moment, oui.

« Je pense que Dias la saison dernière a été la meilleure au classement général. Mais depuis l’arrivée de Tuchel, je pense qu’il est le défenseur central le plus important de la ligue. Il a été phénoménal.

«En termes de son désir absolu de gagner chaque balle, l’agressivité. Gardant à l’esprit qu’il vient de la nature sous l’ancien manager Frank Lampard – il n’était tout simplement pas la saveur du mois sous Frank et c’est bien – le personnage pour revenir dans l’équipe et devenir un membre à part entière de cette équipe [is impressive].

“L’une des principales raisons pour lesquelles ils ont remporté la Ligue des champions la saison dernière était à cause de lui. Sans lui, je ne pense pas qu’ils l’auraient fait.

L’ancien meneur de jeu de Chelsea, Joe Cole, était d’accord avec l’analyse de Ferdinand, ajoutant avant que les Blues ne s’inclinent 1-0 contre la Juventus : « Parfois, il fait des choses vraiment peu orthodoxes. Je pense qu’il est exceptionnel. Il a un instinct défensif.

« Il est toujours comme le dernier homme – ce dernier tacle. Ce dernier moment où l’attaquant pense qu’il rentre enfin dans le but, il sort de nulle part.

