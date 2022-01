Chelsea est désespéré avec un nouveau stratagème prêt à adoucir l’accord exigé par Thomas Tuchel

Chelsea est prêt à offrir une incitation financière pour conclure un accord pour l’un de ses propres joueurs après qu’une deuxième option dans une position problématique a été jugée peu probable.

Les Blues sont confrontés à un problème croissant dans leurs positions d’aile arrière. Reece James risque jusqu’à huit semaines d’absence en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Ben Chilwell, quant à lui, pourrait manquer le reste de la saison après avoir subi une opération au genou.

Thomas Tuchel a Marcos Alonso à sélectionner sur le côté gauche, bien que la forme de l’Espagnol ait été au mieux inégale cette saison.

Cesar Azpilicueta peut suppléer sur les deux flancs. Cependant, il a principalement figuré en tant que défenseur central sous Tuchel.

Contre Chesterfield samedi soir, Tuchel a déployé Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi à l’arrière. Comme on pouvait s’y attendre, leur manque de capacité défensive n’était pas exposé contre l’équipe de League Two. Contre les équipes de Premier League et en Ligue des champions, cependant, l’histoire peut être différente.

En tant que tel, Chelsea a été pressenti pour faire un ajout à ses rangs d’ailier.

Lucas Digne d’Everton a été vanté. Le temps du Français à Goodison Park touche à sa fin après une brouille avec Rafael Benitez.

Digne improbable ; Le choix n°1 d’Emerson Tuchel

Mais Newcastle et Aston Villa chasse également le joueur de 28 ans et le gourou des transferts Fabrizio Romano a révélé qu’un déménagement à Stamford Bridge n’était pas envisageable.

Romano a tweeté que Digne à Chelsea est « très improbable ». Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, Romano a laissé entendre que la demande d’Everton que Digne soit racheté dans le cadre d’un accord permanent a dissuadé Chelsea.

Au lieu de cela, ils cherchent à rappeler Emerson Palmieri de son prêt avec Lyon.

Les Bleus ont déjà tenté de rappeler l’international italien, mais leurs efforts ont été rapidement repoussés. Lyon est en mesure de rejeter l’approche de Chelsea pour son propre joueur car il n’a pas inséré de clause de rappel officielle dans l’accord, selon L’Equipe.

Mais selon Romano, Chelsea est maintenant prêt à offrir une incitation financière pour récupérer Emerson.

Il a confirmé que Lyon avait refusé la première approche avant d’écrire que Chelsea était désormais « prêt à offrir une compensation ».

Romano a conclu qu’Emerson est l’accord que « Tuchel veut ».

La motivation derrière l’étrange accord de Chelsea révélée

Pendant ce temps, Maurizio Sarri espère obtenir un raid choc à Chelsea ce mois-ci, et une raison potentielle pour laquelle l’accord improbable pourrait être conclu est apparue.

Tuchel pourrait se passer de son gardien n°1 jusqu’à début février avec Edouard Mendy absent en service de la CAN. Cela donnera à Kepa Arrizabalaga une chance de briller après avoir joué principalement en tant que gardien de la coupe depuis l’arrivée de Mendy. Cependant, selon l’Athletic, la Lazio cherche à signer Kepa en prêt ce mois-ci.

De toute évidence, Chelsea hésiterait à perdre son deuxième choix alors que Mendy est absent. Cependant, ils ont Marcus Bettinelli dans les livres, avec l’ancien gardien de Fulham capable de suppléer à l’occasion. En effet, Bettinelli a été sélectionné pour participer à sa victoire au troisième tour de la FA Cup contre Chesterfield samedi.

Citant le rapport d’Athletic, Sports Illustrated révèle que Chelsea a cherché à prêter Kepa l’été dernier. Un accord aurait été « fermé », mais l’Espagnol est finalement resté à Stamford Bridge.

La Lazio est désormais le principal candidat pour signer Kepa ce mois-ci et ESPN suggère une raison pour laquelle l’accord improbable pourrait se produire.

À moins d’un an de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les ambitions internationales de l’État de sortie pourraient être dans l’esprit du joueur de 27 ans.

Sa place dans la configuration espagnole est mise en doute alors qu’il est installé comme gardien de but suppléant à Chelsea. Un prêt pour générer du temps de jeu régulier ferait beaucoup de bien à ses chances internationales. Quoi qu’il en soit, il semble toujours très improbable que Chelsea sanctionne la sortie de Kepa étant donné l’absence de Mendy et sa vulnérabilité à de nouvelles épidémies de Covid.

