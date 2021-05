Chelsea est également proclamé championne de la ligue avant la finale de Göteborg

09/05/2021 à 20:05 CEST

Juste une semaine avant le grand match Finale de la Ligue des champions à GöteborgLe Barça et Chelsea ont été proclamés champions de leurs ligues respectives. Les champions d’Angleterre et d’Espagne seront en charge de décider quelle équipe sera sacrée meilleure du vieux continent dans une finale qui semble très régulière. le Chelsea il a remporté son deuxième titre de champion consécutif, à l’instar des Catalans. Les “ bleus ” ont atteint les trois points dont ils avaient besoin pour imposer Manchester City dans sa lutte pour le titre après s’être battu pour 5-0 à la lecture le dernier jour du Super Ligue.

Contrairement à Primera Iberdrola, la concurrence intérieure anglaise a été beaucoup plus serrée tout au long du parcours. En fait, ceux de Londres n’ont été champions qu’à deux points au-dessus des “ citoyens ”, qui ont également fait leurs devoirs contre lui Jambon de l’Ouest (0-1). Avec 57 points, Les Londoniens siègent sur le trône pour la quatrième fois en six ans et confirment qu’ils sont l’une des équipes les plus redoutables d’Angleterre. Ils n’ont perdu qu’une fois toute la saison, contre lui Brighton (1-2) et ont dessiné trois fois de plus.

Chelsea se tient avec le titre de champion sous le bras pour sa première finale de la Ligue des champions. Mais ce n’est pas le seul titre du cours que les “ blues ” mettront dans leurs vitrines: le 14 mars, ils ont pris le Coupe de la Ligue féminine FA, battant le Conseil de Bristol 6-1 et à la mi-mai, ils joueront le huitième du Coupe FA féminine avant le Everton. Avec tout cela, ceux d’Emma Hayes aspirent à un titre de poker avec lequel ils pourraient clôturer une excellente saison. L’obstacle le plus difficile, sans aucun doute, sera de battre un Barça qui semble invincible le 16 mai.