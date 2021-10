Chelsea est en tête de la Premier League, Liverpool l’emporte dans les statistiques mais Man City est clairement le favori pour remporter le titre, a déclaré talkSPORT

Alors que nous approchons du tiers de la saison de Premier League, trois équipes montrent que cela pourrait être l’une des courses aux titres les plus compétitives de ces derniers temps.

Deux points seulement séparent Chelsea et Manchester City, troisième, tandis que Liverpool est coincé entre les deux.

Quel manager remportera le trophée de la Premier League en mai ?

Liverpool, la seule équipe invaincue de la ligue jusqu’à présent, a marqué le plus grand nombre des trois avec 27 buts en neuf matches, contre 23 pour Chelsea et 20 pour City. L’équipe de Jurgen Klopp affiche également la meilleure différence de buts de 21.

Cependant, Chelsea est celui dont la défense est la plus serrée n’ayant concédé que trois buts – bien que Liverpool et Man City aient gardé plus de draps propres (six) contre cinq aux Blues.

Pas beaucoup de choix, mais Liverpool se démarque en termes de statistiques et Gabby Agbonlahor admet qu’il en a été surpris jusqu’à présent.

Cependant, il prévient qu’ils auront besoin de beaucoup de chance s’ils veulent remporter leur deuxième titre de Premier League en mai.

Liverpool a montré qu’il serait là avec un démantèlement 5-0 de Manchester United le week-end dernier

Agbonlahor a déclaré: «Ils ont été exceptionnels, vous savez quel genre de football ils vont jouer, mais le test de Liverpool aura peut-être lieu vers la période de Noël.

« S’ils devaient être malchanceux et perdre Mohamed Salah par exemple, je pense que cela ferait une énorme différence dans leur équipe. Alors que si Manchester City perd l’un de ses attaquants, il a des remplaçants adéquats.

«Je pense donc que si Liverpool garde tout le monde en forme, tout le monde sans blessure, pour moi, ils gagnent la ligue.

«Mais traverser toute une saison sans que des joueurs vedettes ne se blessent est très difficile et vous savez que Liverpool doit jouer son équipe la plus forte à chaque match et doit également jongler avec la Ligue des champions. Manchester City peut tourner.

Salah peut-il entraîner Liverpool à la gloire de la Premier League?

Cela ouvre-t-il la porte à Chelsea pour remporter son premier titre de champion en cinq ans ? Bien qu’ils soient en tête du classement, certains aspects des Bleus n’ont pas impressionné Agbonlahor.

À propos de Chelsea, il a déclaré : « Je pense que l’équipe de Chelsea est très forte et ils seront là-haut.

«Je pense juste que Chelsea manquera probablement la ligue parce que quand je les vois, je vois que certains de leurs joueurs marginaux ne se sont pas présentés cette saison.

« Hakim Ziyech n’était pas très bon en Carabao Cup, Ross Barkley n’a pas été très bon non plus mais les joueurs marginaux de Manchester City arrivent quand ils en ont l’occasion. »

Les blessures de Romelu Lukaku et Timo Werner révéleront ce que les attaquants marginaux de Chelsea peuvent faire

Du côté d’Agbonlahor, c’est City qui est favori pour le titre même s’il n’a pas besoin d’attaquant…

Agbonlahor a déclaré: «Je pense que City a été exceptionnel, ils jouent le meilleur football.

« Ils ressemblent à l’équipe la mieux organisée de la Premier League, ils battent des équipes, ils surpassent les équipes et pour moi, ils ressemblent aux favoris car même avec quelques blessures, ils ont toujours les remplaçants. à entrer, contrairement à Liverpool.

«Je ne les vois pas du tout signer en janvier. J’ai l’impression qu’ils ont créé une nouvelle marque de football où vous n’avez pas besoin d’un attaquant. Vous savez, vous regardez d’autres équipes qui affrontent des attaquants qui ne sont pas performants.

Agbonlahor pense que ce sera le quatrième titre en cinq saisons pour l’équipe de Pep Guardiola

« City a des joueurs qui peuvent marquer de n’importe où, le but de Joao Cancelo en Ligue des champions la semaine dernière où il a marqué… un but exceptionnel donc je pense que Manchester City ira bien dans la fenêtre de transfert.

«Je pense qu’ils pourraient attendre jusqu’à l’été puis essayer d’avoir une guerre d’enchères pour Erling Haaland.

« Je pense que Manchester City remportera le titre, je pense qu’ils le gagneront parce qu’ils ont la plus grande équipe.

«Ils ont un banc de remplaçants avec Riyad Mahrez qui n’a pas joué une seule fois, Ferran Torres doit revenir de blessure et ils ont des joueurs comme Raheem Sterling, et ils ont parfois Gabriel Jesus. Leur équipe sera la clé pour remporter le titre.

« C’est une longue saison, vous savez que les trois équipes iront loin en Ligue des champions. Manchester City utilisera au mieux son équipe et ses joueurs se reposeront également le plus. »