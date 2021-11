Chelsea est parti frustré après que le lancer de dés de Dyche ait gagné un point précieux pour Burnley

Chelsea a été frustré après que deux remplaçants de Burnley se soient combinés pour marquer un but en retard et prendre un point précieux aux leaders de la ligue.

Les Blues étaient en train de remporter la victoire après que Kai Havertz ait marqué de la tête en première mi-temps. Mais au fur et à mesure que les chances allaient et venaient, les Clarets grandissaient dans l’espoir. Et après être sorti du banc, Matej Vydra a égalisé pour partager le butin.

Thomas Tuchel a apporté quatre changements par rapport au déplacement en milieu de semaine de la Ligue des champions à Malmö. Ross Barkley a obtenu un premier début de saison en Premier League à la place de Hakim Ziyech.

Reece James et Ben Chilwell ont récupéré leurs places d’arrière latéral, tandis que N’Golo Kante est revenu pour Ruben Loftus-Cheek.

Pendant ce temps, Sean Dyche a nommé une équipe de Burnley inchangée.

Callum Hudson-Odoi a inscrit le premier tir cadré avec un faible effort à travers le but. Le rebond lui retomba qu’il tira large.

Le défenseur Andreas Christensen s’est également approché lorsque sa tête a été dirigée juste après le poteau.

Les Clarets ressentaient la pression dès le début. Nick Pope a dû sauver une tête de Jorginho avant qu’un autre corner ne soit incliné par Antonio Rudiger.

Barkley n’était pas loin d’obtenir le premier match alors que son effort de l’extérieur de la surface passait au-delà du coin supérieur.

La principale menace de Burnley cette saison, Maxwel Cornet, a sans surprise trouvé la cible de son équipe pour la première fois du match avec un effort acrobatique.

C’était aussi bon que pour les visiteurs en première mi-temps, cependant.

Après une chute dans les panneaux publicitaires, Havertz s’est dépoussiéré pour diriger le centre de James pour 1-0.

Chelsea a ensuite navigué dans la pause avec l’avantage.

Il était près de deux heures peu de temps après le redémarrage. Un autre centre précis de James cette fois a trouvé Thiago Silva, dont la tête a dévié sur le poteau et a rebondi.

L’arrière droit couvrait un terrain important et a mené l’attaque suivante au milieu du terrain.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Le pape sauve l’espoir maintenu

Le ballon a été large pour Hudson-Odoi qui a centré pour Havertz, mais son premier effort est passé à côté.

Pope a gardé Burnley dedans lorsque Hudson-Odoi, après avoir reçu le ballon de Barkley, a envoyé un but à faible entraînement et a forcé un arrêt.

Les deux managers ont apporté des changements avec Jay Rodriguez et Vydra à la place de Burnley, et Loftus-Cheek remplaçant Barkley.

Et le coup de dés de Dyche a parfaitement fonctionné. Un centre en boucle pour Matthew Lowton était dirigé vers le but pour que son collègue sous-marin rentre chez lui.

Tuchel a fait deux autres changements. Mason Mount et Christian Pulisic ont été recrutés alors que les Blues cherchaient une réponse.

Les hôtes se sont entassés au fur et à mesure que le temps passait et Silva a fait voler une volée au-dessus de la barre depuis un autre coin.

Mais ils n’ont pas pu trouver un autre but et ont été contraints de se contenter d’un match nul.

LIRE LA SUITE: Tuchel admet une refonte majeure du transfert après l’émergence d’un homme de Chelsea « vivant son rêve »