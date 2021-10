Chelsea et Arsenal cherchent un ticket pour les quarts de finale de la Coupe Carabao

26/10/2021 à 14h40 CEST

ETArsenal de Mikel Arteta et Chelsea de Thomas Tuchel affrontent les huitièmes de finale de la Coupe Carabao en tant que favoris dans leurs engagements respectifs : Leeds United et Southampton sont leurs rivaux. Tous deux arrivent à la réunion de coupe après s’être débarrassés de leurs rivaux lors de la dernière journée de Premier League et comme Invaincu après la reprise par la deuxième pause de l’équipe nationale de la saison 2021/12.

Les Gunners, qui ont assoupli leur situation initiale après trois défaites lors des trois premières journées de Premier League, face au duel après avoir facilement battu West Bromwich Albion (0-6) et l’AFC Wimbledon au deuxième (3-0) au premier tour. Ils affronteront le toujours compliqué Leeds United de Marcelo Bielsa toujours avec les défaites de Granit Xhaka et Kieran Tierney.

Les bleus, quant à eux, sont l’une des équipes les plus autoritaires de la Premier League aujourd’hui : a balayé (7-0) Norwich City le dernier jour et ajoute quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Les hommes de Thomas Tuchel arrivent avec 15 buts en faveur et un seul contre lors de leurs quatre derniers matchs et avec la certitude de savoir ce que c’est que de battre Southampton cette saison.

Manchester United et Everton, les éliminations les plus notoires

La Carabao Cup est une compétition qui ne déçoit jamais par son égalité et son émotion: au tour précédent, ils ont chuté de manière surprenante Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer, perdant au minimum contre West Ham, et Everton de Rafa Benítez, qui n’a pas réussi à vaincre les Queens Park Rangers aux tirs au but (8-7) après avoir signé un tirage au sort.

Le tournoi britannique entre dans sa phase décisive et les 16 équipes qualifiées cherchent un ticket pour les quarts de finale. Des équipes comme Chelsea, Sunderland, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Leicester City, Brentford et Manchester City sont favorites dans leurs matchs respectifs.