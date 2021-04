Chelsea et Brighton et Hove Albion se partagent les points dans un match sans but (0-0)

20/04/2021 à 23:16 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mardi au le pont de Stamford et qui a fait face au Chelsea et à Brighton il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Chelsea est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 1-4 contre Palais de cristal. Concernant l’équipe visiteuse, le Brighton et Hove Albion a dû se contenter d’un nul nul contre lui Everton. Après le match, l’équipe “ Blues ” était en quatrième position, tandis que le Brighton, pour sa part, est seizième à l’issue de la réunion.

Au cours de la première partie du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre l’intégralité de la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Chelsea qui sont entrés dans le jeu étaient Werner, Hudson-Odoi Oui Giroud remplacer Havertz, Alonso Oui Ziyech, tandis que les changements dans le Brighton Ils étaient Lallana, Maupay Oui Moder, qui est entré pour remplacer Trossard, Mac Allister Oui Welbeck.

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Jorginho Oui Zouma, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à blanc et avec du rouge à blanc (2 jaunes).

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Brighton et Hove Albion il s’est classé 16e du tableau avec 34 points. Pour sa part, Chelsea Avec ce point atteint, il a atteint la quatrième place avec 55 points, dans la place d’accès à la Ligue des champions, après le match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe ‘Blues’ affrontera le Jambon de l’Ouest et, pour sa part, le Brighton et Hove Albion le fera contre lui Sheffield United.

Fiche techniqueChelsea:Kepa, Zouma, Rüdiger, Christensen, Mount, Jorginho, Alonso (Hudson-Odoi, min 67), James, Pulisic, Havertz (Werner, min 67) et Ziyech (Giroud, min 77)Brighton et Hove Albion:Sánchez, Dunk, Webster, White, Mac Allister (Maupay, min 74), Bissouma, Gross, Burn, Veltman, Welbeck (Moder, min 86) et Trossard (Lallana, min 60)Stade:le pont de StamfordButs:0-0