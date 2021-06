Chelsea et Corentin Tolisso pourraient jouer un rôle clé dans la planification de l’équipe du Bayern Munich cet été

in

Le Bayern Munich n’a pas beaucoup d’argent à dépenser sur le marché des transferts d’été, mais aimerait quand même pourvoir quelques postes clés.

Selon un rapport de kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich a deux positions ciblées – dont nous avions déjà entendu parler :

En plus de ces places, les Bavarois pourraient également rechercher un autre milieu de terrain central – si Corentin Tolisso passe à autre chose. Tolisso, qui se dispute de manière inattendue un rôle de titulaire avec la France aux Championnats d’Europe, pourrait gagner des prétendants pendant le tournoi s’il se comporte bien. Si cela se produit – et que ces prétendants sont prêts à payer ce que le Bayern Munich veut – les champions de Bundesliga pourraient imaginer vendre le joueur de 26 ans.

Quant à l’arrière droit, le Bayern Munich était très vaguement lié à Achraf Hakimi, mais n’a pas le montant d’argent nécessaire pour se procurer le joueur de l’Inter Milan, qui est fortement poursuivi par Chelsea et le Paris Saint-Germain.

Fait intéressant, Chelsea pourrait jouer un rôle dans la façon dont le Bayern Munich répond à ses besoins d’aile selon un autre rapport du botteur :

Le Bayern a tenté à plusieurs reprises d’éloigner Callum Hudson-Odoi (20 ans) de Chelsea. Le blues s’était toujours mis en travers du chemin. Cela pourrait changer cet été si le vainqueur de la Ligue des champions réussit à signer Achraf Hakimi de l’Inter Milan (voir entrée précédente). Du côté droit du système 3-4-2-1 de Thomas Tuchel, il n’y aurait probablement plus de place pour le Hudson-Odoi local.

Ivan Perisic de l’Inter Milan est un autre joueur lié au Bayern Munich. Bien qu’aucun contact formel n’ait été établi entre le club et Perisic, il était un joueur extrêmement populaire dans les vestiaires et avec le front office lors de son précédent passage en Bavière et pourrait être une alternative d’expérience à faible coût à Hudson-Odoi.

Une option plus jeune pourrait également être le Milot Rashica du Werder Brême. Avec la relégation du Werder Brême, le prix de Rashica pourrait baisser suffisamment pour que le Bayern Munich envisage de faire un pas pour le joueur de 24 ans.