Chelsea et deux rivaux se déplacent pour la star d’Everton Lucas Digne

Lucas Digne semble prêt à quitter Everton pendant la fenêtre de transfert de janvier (Photo: .)

Chelsea, Newcastle United et Leicester City envisagent de déménager pour le défenseur d’Everton Lucas Digne avant la fenêtre de transfert de janvier.

Digne a fait 125 apparitions pour les Toffees depuis qu’il a effectué un transfert de 18 millions de livres sterling de Barcelone à l’été 2018.

Le joueur de 28 ans a été un pilier du côté d’Everton au cours des quatre dernières saisons, mais pourrait être à la recherche d’une nouvelle maison en janvier.

Digne se serait brouillé avec le patron des Toffees Rafa Benitez, tandis qu’Everton est en train de conclure un accord pour Vitaliy Mykolenko, le Dynamo Kyiv devant déménager dans le Merseyside le 1er janvier.

Avec Digne apparemment prêt pour la porte de sortie, trois clubs de Premier League ont exprimé leur intérêt à obtenir sa signature.

Le Sunday People dit que Chelsea, Newcastle et Leicester sont tous intéressés par la signature de Digne, qui compte 43 sélections pour la France.

Chelsea peut considérer Digne comme une couverture idéale pour Ben Chilwell, blessé, tandis que Newcastle doit renforcer l’équipe d’Eddie Howe alors qu’elle cherche à éviter la relégation.

Leicester pourrait également être occupé en janvier après une première moitié de saison décevante sous Brendan Rodgers.

Plus à venir…





Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();