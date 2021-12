Chelsea et Liverpool apprennent les chances de Tchouameni après une comparaison passionnante

Chelsea et Liverpool ont été prévenus de la cible majeure du milieu de terrain Aurélien Tchouameni par le directeur sportif de Monaco – qui a fait une comparaison qui intriguerait particulièrement les fans des Reds.

Tchouameni est en train de devenir l’un des milieux de terrain les plus marquants de la Ligue 1. La saison dernière, il s’est vraiment fait un nom avec Monaco à travers 42 apparitions dans toutes les compétitions.

Il a fait ses débuts en équipe nationale de France plus tôt cette année et compte jusqu’à présent sept sélections. Pas encore 22 ans avant le mois prochain, il semble prêt à briller pour le club et le pays pour les années à venir.

Reste à savoir quel club bénéficiera de ses talents sur le long terme. Il a quitté Bordeaux pour Monaco en janvier 2020 et ses employeurs actuels pourraient peut-être lui faire un profit important s’ils vendaient.

Parmi les clubs désireux de tester leur détermination figurent Chelsea et Liverpool. Les Blues ont été liés avec une fréquence particulière alors qu’ils cherchent à faire évoluer leur milieu de terrain.

Ils n’ont pas tiré le meilleur parti de Saul Niguez lors de son prêt à l’Atletico Madrid. Par conséquent, ils étudient déjà des options alternatives à long terme. Tchouameni serait à peu près aussi bon qu’ils viennent.

La Juventus est également un rival pour la signature de Tchouameni car elle fait face à encore plus de problèmes au milieu de terrain. Les liens avec l’équipe de Serie A se sont refroidis récemment, mais des sources italiennes couvrent toujours leur intérêt.

En fait, un journal a maintenant parlé au directeur sportif de Monaco Paul Mitchell – qui a comparé Tchouameni à une légende de Liverpool avant d’envoyer un avertissement concernant son prix.

« C’est un milieu de terrain complet, très rapide et fort physiquement, il me rappelle Steven Gerrard », a déclaré Mitchell à Tuttosport.

« C’est déjà un joueur de haut niveau alors qu’il n’a que 22 ans. Mais si nous voulons devenir un club de haut niveau, nous ne devons pas le vendre. Nous sommes un club ambitieux. Tout le monde, du président Rybolovlev à l’entraîneur Niko Kovac, est ambitieux ici.

« Cependant, nous évaluerons la situation à la fin de la saison. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2024 et sa valeur de transfert est celle d’un joueur de haut niveau.

« Tout est cher à Monte Carlo, disons que Tchouameni est aussi cher que le Grand Casino.

Chelsea risque de perdre un autre milieu de terrain

Le besoin de Chelsea de cibler Tchouameni augmenterait si ce n’était pas seulement Saul qui quittait Stamford Bridge l’année prochaine.

Un récent rapport a révélé La Roma a intensifié son intérêt pour le transfert du milieu de terrain de Chelsea Ruben Loftus-Cheek.

Il Romanista a affirmé que les Roms espéraient que Tammy Abraham pourrait convaincre son ex-collègue de faire la même chose que lui.

Le rapport note que le couple a une relation «en profondeur» après leur ascension à l’académie de Chelsea. Ils pourraient potentiellement former une colonne vertébrale passionnante dans l’équipe de Jose Mourinho.

Cependant, l’avenir de Loftus-Cheek a pris une autre tournure ces derniers mois.

Il semblait avoir peu de perspectives d’avenir à Stamford Bridge après un prêt à Fulham la saison dernière.

Néanmoins, il est resté et a participé à 11 des 16 matchs de Premier League ce trimestre. De plus, il a joué 90 minutes dans chacun des quatre derniers matchs.

Le contrat de Loftus-Cheek expire en 2024. Sa récente renaissance ne permet pas de savoir ce que Chelsea prévoit de faire avec lui. En tant que tel, un accord pour les Roms pourrait encore s’avérer difficile.

Mais si Tchouameni trouve son chemin vers l’ouest de Londres, il pourrait y avoir plus de rebondissements.

