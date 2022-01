Chelsea et Liverpool ont déclaré que la course au titre de Premier League était terminée alors que les situations de Romelu Lukaku, Mohamed Salah et Sadio Mane font du triomphe de Man City une « formalité »

Jamie O’Hara pense que la course au titre de Premier League est » bel et bien terminée » après le match nul de Chelsea et Liverpool à Stamford Bridge dimanche.

Les Blues sont revenus de deux buts à la baisse pour niveler les choses avant la mi-temps alors que l’élite a été témoin de l’une des 45 minutes les plus excitantes de son histoire.

Chelsea et Liverpool ont livré l’un des matchs de la saison dimanche

Mais City ont été les principaux bienfaiteurs du résultat

Mais malgré toute l’excitation du match, aucune des deux équipes n’a remporté la victoire dont elle avait désespérément besoin pour garder la pression sur les leaders en fuite de Pep Guardiola.

Après leur heureuse victoire au dernier souffle à Arsenal samedi, Man City compte désormais dix points d’avance sur Chelsea, tandis que Liverpool est de retour à 11 avec un match en moins.

Outre l’énorme écart, Chelsea a une situation bien médiatisée avec Romelu Lukaku, tandis que Liverpool a perdu Mohamed Salah et Sadio Mane contre la CAN dans un avenir proche.

« C’est fini », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Tottenham O’Hara à talkSPORT. « C’est bel et bien fini.

«Liverpool devait gagner ce match. Ils encaissent trop de buts. Chelsea encaisse trop de buts.

Le but de dernière minute de Rodri a valu les trois points à Man City aux Emirats

« Man City va dans toutes ces équipes, elles s’éloignent de chez elles et elles marquent trois points.

« Ils ne vont pas perdre dix points. Vous plaisantez, n’est-ce pas ?

« Ils dominent la ligue et ils dominent tout le monde.

« Pour moi, la Premier League est terminée. Ce sera une formalité cette saison, surtout maintenant que Liverpool perd Mane et Salah.

« Je ne pense tout simplement pas que Chelsea soit assez bon pour le moment, surtout avec la situation de Lukaku également.

« Ce sera désormais la Ligue des champions pour Liverpool et Chelsea. »

