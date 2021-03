Chelsea et Liverpool pourraient rivaliser avec Arsenal dans la course pour signer Martin Odegaard dans un accord permanent avec le Real Madrid cet été.

Le Norvégien a été un succès au club du nord de Londres depuis son arrivée en prêt du Bernabeu en janvier.

Odegaard a brillé pour Arsenal depuis son arrivée en prêt du Real Madrid en janvier

Les Gunners ont été exhortés à transformer le séjour de prêt du milieu de terrain en un transfert permanent cet été, la légende d’Arsenal Ian Wright étant un grand fan d’Odegaard.

Les rapports affirment qu’il n’y a pas d’accord sur la table, cependant, et Odegaard devrait revenir au Real à la fin de la saison.

Il est également affirmé qu’Arsenal ne sera probablement pas en mesure de le signer de toute façon, car les géants espagnols pourraient augmenter les frais alors qu’ils cherchent à lever des fonds pour une reconstruction estivale.

Mais il semble que les performances du joueur de 22 ans aient attiré un certain nombre de rivaux de la Premier League, avec des rapports en Espagne affirmant que Liverpool et Chelsea sont désormais intéressés.

Le magasin espagnol AS affirme qu’Arsenal a « deux nouveaux concurrents » pour Odegaard dans les rouges et les bleus, Odegaard commençant enfin à justifier son étiquette « wonderkid ».

Le jeune Norvégien a été salué comme un talent générationnel lorsqu’il a rejoint le Real Madrid en 2015 à l’âge de 16 ans après son émergence comme l’un des plus brillants espoirs d’Europe dans sa Norvège natale.

Odegaard a maintenant fait plus d’apparitions pour Arsenal que pour le Real Madrid, n’ayant disputé que 11 matchs seniors pour Los Blancos depuis leur arrivée en 2015.

L’international norvégien a été un succès avec un maillot d’Arsenal

Six ans plus tard, le jury semble toujours être au Bernabeu et il y a une grande incertitude sur son avenir avec les géants espagnols.

Les rapports du week-end ont affirmé qu’Odegaard avait tellement aimé son bref séjour à Arsenal qu’il souhaitait rester dans le nord de Londres au-delà de la fin de sa saison.

L’arrivée d’Odegaard en janvier a provoqué une vague d’enthousiasme parmi les fans des Gunners et il s’est fait aimer des supporters en marquant leur victoire dans le derby du nord de Londres contre Tottenham plus tôt ce mois-ci.

Le milieu de terrain est allé de mieux en mieux dans l’équipe de Mikel Arteta, réussissant deux buts en 12 apparitions jusqu’à présent, et a livré sa meilleure performance sous un maillot d’Arsenal le week-end dernier alors qu’ils revenaient d’un déficit de 3-0 pour faire match nul avec West Ham.

Le correspondant de football espagnol Alex Kirkland décrit la capacité de Martin Odegaard et dit qu’Arsenal s’est doté d’un joueur très spécial

On pense que le Real valorise Odegaard à environ 30 millions de livres sterling, mais AS rapporte que ses performances pour Arsenal pourraient augmenter son prix à environ 50 millions de livres sterling – ce qui constituerait une grosse pierre d’achoppement sur un éventuel déménagement permanent à l’Emirates Stadium.

Et le point de vente espagnol affirme que Chelsea et Liverpool surveillent la situation avant de possibles mouvements lorsque la fenêtre de transfert estivale s’ouvre.

Le Real pourrait encore décider qu’Odegaard a un avenir au Bernabeu, mais le club chercherait également à lever des fonds cet été alors qu’il planifie une décision pour faire de Kylian Mbappe ou Erling Haaland leur prochain joueur superstar.