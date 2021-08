Chelsea et Man City affrontent le «Groupe de la mort» de la Ligue des champions où ils pourraient affronter Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ou Erling Haaland alors que le Paris Saint-Germain, la Juventus et le Borussia Dortmund se cachent

in

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions a lieu jeudi avec Chelsea et Manchester City face à une attente nerveuse.

En général, être dans le Pot 1 signifie que vous aurez plus de chances d’avoir une sélection plus facile d’adversaires lorsque la compétition débutera en septembre.

.

Thomas Tuchel et Pep Guardiola n’attendent peut-être pas avec impatience le tirage au sort de la Ligue des champions

Tuchel et Chelsea font face à une défense difficile de leur couronne en Ligue des champions

Dans l’édition 2021/22, cependant, les deux clubs anglais pourraient se retrouver avec un “Groupe de la mort” sur les mains.

Le pot 1 contient toujours le vainqueur de la Ligue des champions, le vainqueur de la Ligue Europa et les tenants du titre en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Portugal.

Mais avec Lille et l’Atletico Madrid vainqueurs quelque peu improbables dans l’élite française et espagnole, respectivement, cela signifie qu’un certain nombre de clubs poids lourds se sont glissés dans le Pot 2.

Et maintenant, ils attendent Chelsea et City alors que le duo se prépare à disputer la finale de cette saison, comme ils l’ont tous deux fait la saison dernière.

.

Lionel Messi a été dévoilé en tant que joueur du Paris Saint-Germain et pourrait désormais affronter Chelsea ou Man City en Ligue des champions

Le possible «groupe de la mort» de Chelsea et Man City

Chelsea/Man City

Paris Saint Germain

RB Leipzig

AC Milan

Comme vous pouvez le voir, la place des géants de la Premier League dans le Pot 1 signifie qu’ils pourraient avoir à affronter l’incroyable nouvelle ligne de front du PSG de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe.

Ce n’est pas l’avantage auquel vous vous attendiez, mais c’est ainsi que le cookie s’est effondré cette année, alors que s’ils esquivent cette balle, ils pourraient toujours rencontrer le Real Madrid, Barcelone, la Juventus ou le Borussia Dortmund dans le Pot 2.

Alors faites votre choix Thomas Tuchel et Pep Guardiola, c’est soit Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland, soit Antoine Griezmann pour vous.

Bien qu’il y ait une chance que l’un des deux puisse obtenir Séville – mais voulez-vous vraiment risquer une rencontre avec leur nouvelle machine à but, Erik Lamela.

L’ancienne star de Tottenham a marqué trois buts en deux matches de remplacement cette saison.

.

Si Ronaldo reste à la Juventus, il sera un homme à surveiller en Ligue des champions en tant que meilleur buteur de la compétition

.

Haaland a marqué 20 buts en Ligue des champions en 16 apparitions et ne se souciera pas d’affronter Chelsea ou Man City

Le pot 3 leur offrira quelques miettes de confort avec l’Ajax, Porto, le RB Leipzig et l’Atalanta certaines des équipes auxquelles ils pourraient affronter.

Alors que dans le Pot 4, malgré l’AC Milan, cela ne devrait pas poser trop de problèmes, d’autant plus que City a dépensé 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish et que Chelsea a dépensé 97,5 millions de livres sterling pour Romelu Lukaku.

Vous pouvez suivre le tirage au sort de la Ligue des champions en direct sur talkSPORT.com le jeudi 26 août.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.