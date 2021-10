Chelsea et Man City gagnent gros sans jouer un attaquant en EPL

Chelsea et Manchester City n’ont pas aligné d’attaquant reconnu entre eux pour leurs matchs de Premier League samedi.

Cela ne les a pas empêchés de se combiner pour 11 buts dans des affichages inquiétants par les deux prétendants au titre.

Manquant des attaquants blessés Romelu Lukaku et Timo Werner, Chelsea a toujours remporté sa plus grande victoire de la saison – 7-0 contre Norwich – avec le meneur de jeu Mason Mount marquant un tour du chapeau.

City n’a pas d’attaquant à part entière dans son équipe après avoir échoué à signer un remplaçant à l’identique pour Sergio Aguero pendant l’intersaison, mais cela n’empêche pas les champions de marquer librement cette saison.

Une victoire 4-1 à Brighton, obtenue principalement grâce à deux buts de Phil Foden, fait suite à une victoire 5-1 au Club de Bruges en milieu de semaine en Ligue des champions. C’était la sixième fois en 14 matchs toutes compétitions confondues que City marquait trois buts ou plus.

Chelsea passera une autre semaine en tête de la ligue – il a deux points d’avance sur City et quatre d’avance sur Liverpool, dont le match en main est à Manchester United dimanche – et la force en profondeur de l’équipe devrait permettre à l’équipe de Thomas Tuchel de maintenir un défi pour le titre. cette saison.

Il y a eu 16 buteurs différents pour Chelsea dans toutes les compétitions cette saison, avec Callum Hudson-Odoi, Reece James et Ben Chilwell contre Norwich, dernière place, aux côtés du premier tour du chapeau de Mount en Premier League.

Cela augure bien pour les leaders alors que Lukaku (cheville) et Werner (ischio-jambiers) sont hors de combat après avoir subi des blessures en milieu de semaine.

City est également dans une veine riche en forme, en particulier avec Foden assumant le rôle de marqueur et de créatif tout en jouant le rôle de faux neuf. L’international anglais de 21 ans a converti une passe de Jack Grealish à la fin d’une échappée, puis a vu un tir de Gabriel Jesus dévier de son talon pour porter le score à 3-0 à la mi-temps, Ilkay Gundogan ayant mis City sur son chemin avec l’ouvreur à la quatrième place de Brighton.

Foden a offert à Riyad Mahrez le quatrième but dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps.

LA PREMIÈRE VICTOIRE DE RANIERI

Cela a été tout un parcours pour Claudio Ranieri jusqu’à présent à Watford.

Ayant commencé avec une défaite 5-0 à domicile contre Liverpool le week-end dernier, Ranieri – qui a eu 70 ans mercredi – a vu sa nouvelle équipe battre Everton 5-2 grâce à un tour du chapeau de Josh King qui a été complété au milieu d’une ruée de quatre buts de la 78e minute pour Watford à Goodison Park.

« C’était important de montrer le caractère, la force et de réagir au résultat », a déclaré Ranieri. « Nous jouions bien, mais tout à coup, nous avons marqué trois fois en neuf minutes, c’était incroyable. »

Joie pour Ranieri mais désespoir pour le manager d’Everton Rafa Benitez, dont l’équipe a été huée du terrain après une deuxième défaite consécutive à domicile. Il ne faudra peut-être pas longtemps avant que les supporters se retournent contre Benitez, une nomination controversée pour certains compte tenu de ses liens avec son rival local Liverpool.

« Je comprends la frustration des fans », a-t-il déclaré. « Nous devons nous assurer de montrer quelque chose dans chaque match, plus de caractère, plus de personnalité. »

COUP DE PIED AERIEN

Newcastle attend toujours une première victoire sous la nouvelle propriété saoudienne du club.

Un premier point est arrivé, cependant, grâce à un but d’un coup de pied au-dessus de Callum Wilson lors d’un match nul 1-1 à Crystal Palace. Christian Benteke avait donné l’avantage à Palace et s’est vu refuser un but tardif pour une faute dans la préparation.

Newcastle est à l’avant-dernière place et fait face à un combat pour la relégation cette saison.

BUT TARDIF, GROSSE BLESSURE

Leeds attendait de découvrir l’étendue d’une blessure inquiétante à la cheville gauche de l’ailier vedette Raphinha qu’il a subie lors d’un match nul 1-1 contre Wolverhampton.

L’international brésilien était déjà hors du terrain avec sa blessure lorsque Rodrigo a marqué un point à Leeds avec une pénalité à la quatrième minute du temps d’arrêt. Cela a annulé le premier match de Hwang Hee-chan à la 10e minute pour les Wolves.

Raphinha a été blessé lors d’un défi du défenseur des Wolves Romain Saiss et semblait souffrir alors qu’il était aidé dans le tunnel d’Elland Road, apparemment incapable de mettre tout son poids sur sa cheville.

Leeds n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses neuf premiers matchs en raison de problèmes de blessures pour le manager Marcelo Bielsa.

Dans l’autre match de la journée, l’ailier ivoirien Maxwel Cornet a marqué deux buts pour Burnley – dont l’égalisation – lors d’un match nul 2-2 à Southampton.