Chelsea et Manchester City mènent la chasse au duo du Dinamo Moscou Arsen Zakharyan et Konstantin Tyukavin, bien que la paire soit également poursuivie par une multitude de clubs européens, selon TEAMtalk.

Les adolescents sont considérés comme deux des joueurs les plus prometteurs d’Europe de l’Est, ayant gravi les échelons ensemble au Dinamo. Zakharyan, né à Samaran, est un milieu de terrain offensif créateur de jeu doté d’une vision exceptionnelle. Il a fait ses débuts pour le Dinamo en 2020 et un an plus tard, il jouait pour l’équipe senior de Russie.

Le joueur de 18 ans est considéré depuis longtemps comme la perspective la plus excitante de la Russie, et son jeu a suscité l’intérêt de nombreux clubs.

Des scouts de toute l’Europe ont afflué pour le voir, avec un intérêt particulier pour l’Allemagne. Plus d’une douzaine de clubs de Bundesliga l’ont regardé, dont le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Le Real Madrid, l’Atletico Madrid, Séville, l’Ajax, le PSV Eindhoven, l’Atalanta, la Roma et l’Inter Milan ont également effectué des contrôles.

Mais des sources en Russie pensent que l’intérêt de la Premier League pourrait être le plus important avec les deux Ville et Chelsea en le regardant attentivement. Ils ne sont pas seuls, cependant, avec Everton, Leicester, Brighton et Brentford qui compilent également des rapports impressionnants sur lui.

Cependant, presque tous les clubs qui regardaient Zakharyan se sont intéressés à son coéquipier Konstantin Tyukavin.

L’attaquant de 19 ans est également passé par le système Dimano et comme Zakharyan, Tyukavin est déjà un international à part entière et joue souvent le rôle de numéro 10.

Les deux joueurs sont sous contrat avec le Dinamo jusqu’en 2024.

Shevchenko veut le meneur de jeu de Chelsea

Pendant ce temps, le patron de New Genoa et ancien attaquant de Chelsea, Andriy Shevchenko, aurait envisagé une décision pour le milieu de terrain des Blues Christian Pulisic.

Pulisique a déménagé à Stamford Bridge en 2019 de l’équipe allemande du Borussia Dortmund dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 58 millions de livres sterling. La star américaine a connu une première campagne impressionnante, avec 13 buts en 25 matches de Premier League.

Cependant, il n’a pratiquement pas figuré jusqu’à présent ce trimestre, principalement en raison d’une blessure persistante à la cheville.

Cela a conduit à dire que Chelsea pourrait chercher à le décharger, Gênes devenant une destination potentielle.

Shevchenko a joué 77 fois pour Chelsea avant son départ en 2009. Il a également été le manager de l’Ukraine pendant cinq ans avant de prendre récemment la direction de la Serie A.

Il Secolo XIX (tel que cité par Sport Witness) rapporte que Shevchenko a « un œil sur » Pulisic. Le meneur de jeu de Stamford Bridge serait « idéal pour le 4-3-3 que le manager a en tête ».

Le rapport ajoute que les Bleus pourraient être ouverts à un prêt. Mais cela est dû au fait que Pulisic est «garanti du football en équipe première avec quelqu’un qu’ils connaissent bien».

