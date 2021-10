Chelsea et Man City prennent contact avec un agent à la recherche d’une star de la Juve à 103 millions de livres sterling

Les équipes de Premier League Chelsea et Man City ont agi sur leur intérêt pour un défenseur de 103 millions de livres sterling, selon les rapports.

Chelsea a une ligne de fond solide composée de Thiago Silva, Andreas Christensen et Antonio Rudiger. Ils peuvent également utiliser Trevor Chalobah et Cesar Azpilicueta à l’arrière central.

Christensen et Azpilicueta devraient conclure de nouveaux accords, ce qui serait un gros coup de pouce pour Thomas Tuchel. Cependant, les discussions avec Rudiger se passent moins bien. Des rapports récents ont suggéré qu’il pourrait partir après avoir été « manqué de respect » par l’offre de contrat de Chelsea.

Chelsea recherche des joueurs qui pourraient remplacer Rudiger à Stamford Bridge, en cas de départ.

City, quant à lui, veut renforcer les options de Pep Guardiola en 2022. C’est bien qu’il ait à sa disposition Ruben Dias, Aymeric Laporte, John Stones et Nathan Ake.

Juventus Matthijs De Ligt est un homme qui serait un excellent ajout aux deux équipes.

Il devient un joueur important pour les géants italiens et l’équipe nationale des Pays-Bas. Il a déjà reçu 31 sélections au niveau international.

Des rapports en provenance d’Italie fournissent un rapport sur son avenir. Calciomercato écrit que l’agent de De Ligt, Mino Raiola, est déterminé à organiser un énorme mouvement l’année prochaine.

Le joueur aurait une clause libératoire d’une valeur de 103 millions de livres sterling dans son contrat avec la Juventus. Raiola essaie actuellement de persuader les clubs intéressés d’égaler ces frais l’été prochain.

On prétend que Chelsea et Man City ont contacté Raiola au sujet de la disponibilité de son client. Ce sont deux clubs qui ont certainement le pouvoir d’achat pour correspondre au prix de De Ligt.

Ils ne sont pas seuls dans la chasse aux transferts car Barcelone a également touché la base. Mais la situation financière désastreuse dans laquelle ils se trouvent les exclut effectivement.

La signature de De Ligt pour 103 millions de livres sterling briserait le record de transfert britannique. Il s’élève actuellement à 100 millions de livres sterling que City a payé pour Jack Grealish.

Chelsea a également dépensé beaucoup récemment alors que Romelu Lukaku a signé à nouveau pour 97,5 millions de livres sterling.

Liverpool et Sunderland parmi les meilleurs choix alors que les quatre meilleures ligues anglaises prennent forme

Un expert fait l’éloge de l’homme de Chelsea après l’affichage de Brentford

L’expert de talkSPORT Tony Cascarino a salué le tireur de Chelsea Edouard Mendy.

L’international sénégalais a réalisé plusieurs arrêts contre Brentford samedi. Il a repoussé à bout portant Pontus Jansson et Saman Ghoddos.

Sa performance a aidé l’équipe de Tuchel à gagner 1-0 au stade communautaire de Brentford. Réagissant à l’affichage principal, Cascarino a déclaré: « [Chelsea] avait un gardien de but qui a fait des miracles et on pourrait dire qu’il a été l’une des meilleures signatures de Chelsea.

«Il a coûté 17 millions de livres sterling à Rennes, est entré et a semblé entrer dans l’équipe. N’a montré aucun signe d’inquiétude sur les nerfs.

« Hier était un jour qui vous a fait penser ‘wow’. Quelle que soit la personne qui a pris la décision, je soupçonne que c’était Petr Cech car il était à Rennes en tant que gardien de but et connaîtra beaucoup de monde dans ce club de football, et a probablement joué un rôle central dans cette décision de l’avoir pour Chelsea.

Chelsea va maintenant se tourner vers la Ligue des champions. Ils affronteront la formation suédoise Malmo mercredi soir.

LIRE LA SUITE: Tuchel n’a aucun souci avec la star de Chelsea « fatiguée » et « altruiste »