Chelsea et Man City traquent le passionnant ailier colombien, confirme l’agent

Manchester City et Chelsea traquent l’international colombien Emerson Rodríguez, selon l’agent de l’ailier.

Le joueur de 21 ans joue actuellement pour le Millonarios Futbol Club, basé à Bogota, en Colombie.

L’agent de Rodriguez, Diego Carannante, de MYM Sports Agency, a parlé de certains de ses clients, dont l’ailier.

Dans une interview à Fiorentina.it. on lui a demandé si l’un de ses joueurs était intéressant en Serie A Fiorentina. Et il a ensuite révélé que Man City et Chelsea surveillaient le jeune.

Carannante a également affirmé qu’Everton s’était vu offrir un autre de ses joueurs – l’arrière latéral de Genk Daniel Munoz. Ni le club de Premier League ni la Viola n’ont pu conclure un accord pour Munoz.

“En plus de Munoz, si on parle de droite, je proposerais à la Fiorentina le profil d’Andres Roman des Millonarios, également appelé par l’équipe nationale colombienne et il y a six mois à deux pas de Boca Juniors”, a déclaré Carannante. a déclaré à Fiorentina.it, via Sport Witness.

“En tant qu’ailier, je recommanderais Emerson Rodriguez Rivaldo, un Colombien né en 2001, également détenu par les Millonarios de Bogota et déjà vu par City et Chelsea.”

Rodriguez, qui est actuellement blessé, a marqué trois buts et récolté une passe décisive en 22 matchs de Primera A en 2022.

Le joueur s’est cassé l’orteil en juillet et a raté huit matchs, mais devrait revenir plus tard ce mois-ci.

Saul – Le prêt n’a pas de sens

Ailleurs, Saul Niguez ne pense pas qu’il soit logique que l’Atletico Madrid l’envoie en prêt à Chelsea.

Chelsea s’est assuré les services de Saul pour la saison lors de son acquisition en prêt en tant que dernier transfert d’été le jour de la date limite. Ce sera la première fois qu’il jouera pour un club autre que l’Atletico depuis son prêt avec le Rayo Vallecano lors de la campagne 2013-14.

L’international espagnol était un habitué de l’Atletico depuis, commençant même ses trois premiers matchs cette saison. Cependant, la spéculation sur un déménagement a grondé tout l’été et finalement cela s’est réalisé.

Après la signature de Rodrigo De Paul de l’Udinese, les options de milieu de terrain de l’Atletico ont augmenté. Par conséquent, même si Saul est toujours sous contrat jusqu’en 2026, ils l’ont laissé partir. Chelsea a également la possibilité de l’acheter définitivement, donc son 340e match pour l’Atleti a peut-être été son dernier.

Même s’il semblait qu’il cherchait un déménagement depuis quelques mois, Saul s’interroge maintenant sur les circonstances de sa sortie.

“Un joueur de mon nom et sortir en prêt est un pari”, a déclaré Saul à Ibai Llanos sur Twitch (via l’Express). «Cela n’a aucun sens, honnêtement.

« C’est un investissement pour moi. C’est un pari de redevenir moi. Ces trois dernières saisons n’ont pas été faciles pour ma famille et moi.

“Ce qui est dommage, c’est que je n’ai pas pu dire au revoir aux fans rouges et blancs, expliquant ma version de ce que je ressens et de ce que je ressens.”

