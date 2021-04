Chelsea et Manchester City envisageraient de quitter la Super League

Chelsea et Manchester City ont des doutes sur la nouvelle Super League européenne, et la plupart des 12 clubs fondateurs ne sont pas des «fanatiques» de l’idée, selon un nouveau rapport d’Angleterre.

Citant un dirigeant d’un autre club fondateur, le journal The Guardian a rapporté que les deux clubs envisageaient de changer de cap après d’intenses réactions de la part du public et des pressions exercées par les gouvernements et les organes directeurs du football.

La plupart des équipes se seraient jointes parce qu’elles pensaient pouvoir améliorer les finances de leur club, ne serait-ce qu’en tirant des concessions de l’UEFA, ou simplement parce qu’elles craignaient de rater quelque chose. Apparemment, City et Chelsea faisaient partie de ce dernier camp.

Un autre «dirigeant bien placé» a cependant déclaré que si certains espéraient que les clubs commenceraient à se retirer de la Super League, il n’y avait aucune preuve directe qu’ils le feraient réellement.

La FIFA et l’UEFA ont fermement condamné l’annonce d’une Super League, intensifiant une querelle publique qui pourrait radicaliser la structure du football mondial.

Il n’y avait aucune mention de la position du FC Barcelone sur le sujet, bien que le président du club nouvellement élu, Joan Laporta, ait précédemment exprimé son scepticisme quant au concept de création d’une Super League.