Chelsea et Manchester United ciblent Declan Rice “ne va nulle part” si West Ham remporte la Ligue Europa et “aucune somme d’argent” ne peut éloigner le milieu de terrain des Hammers

Darren Bent pense que Declan Rice n’ira nulle part si West Ham United remporte la Ligue Europa et entre en Ligue des champions en 2022.

Et Carlton Cole pense qu'”aucune somme d’argent au monde” n’éloignera le milieu de terrain du club.

Rice est aimée des fans de West Ham et devient rapidement une star au pays et à l’étranger

Les Hammers de haut vol ont poursuivi leur aventure en Ligue Europa avec une victoire 2-0 sur le Rapid Vienne jeudi soir, une répétition du résultat obtenu au Dinamo Zagreb il y a quinze jours.

La sixième place surprise de la saison dernière a imposé de plus grandes exigences au club londonien, laissant à David Moyes un équilibre délicat.

Cependant, West Ham a jusqu’à présent fait face de manière impressionnante au programme chargé, avec une courte défaite dans l’élite contre Manchester United, leur seule défaite de la campagne à ce jour.

Ils ont vengé cette défaite moins d’une semaine plus tard, avec plus de succès européen et domestique la priorité pour Moyes et ses hommes.

Ayant gardé Rice hors des griffes de Chelsea et de United, l’Ecossais ne sera que trop conscient de la demande du milieu de terrain ambitieux.

Moyes a précédemment déclaré qu’il faudrait «l’argent de la Banque d’Angleterre» pour éloigner le milieu de terrain

L’international anglais, qui a marqué deux buts en autant de matches de Ligue Europa, dirige le club lorsque Mark Noble ne joue pas et Bent pense que rester en Europe est la clé pour garder le joueur de 22 ans.

Il a déclaré sur Drive: “S’ils gagnent la Ligue Europa cette année et qu’ils sont en Ligue des champions l’année prochaine, il n’ira nulle part.

« Quelle est sa raison d’y aller alors ? Il joue alors dans la meilleure compétition du monde.

«Je pense que pour la première saison, une fois qu’il y a goûté, West Ham entre en Ligue des champions et il s’en sort particulièrement bien…

«Je pense que les gens viendront le chercher, quoi qu’il arrive, mais c’est son club – West Ham.

Le joueur de 22 ans a disputé tous les matchs de l’Angleterre à l’Euro 2020 alors qu’il atteignait la finale

Les fidèles des Hammers adorent leur course, avec Rice en tête

« C’est le capitaine – je sais que Mark Noble est le capitaine – mais c’est lui parce qu’il jouera plus.

“S’ils peuvent gagner la Ligue Europa d’une manière ou d’une autre, ils seront en Ligue des champions la saison prochaine, il n’ira nulle part.”

Rice aurait un prix de 100 millions de livres sterling, mais l’ancien attaquant de West Ham, Carlton Cole, pense que le milieu de terrain n’a pas de prix pour les Hammers en ce moment.

“Je sais qu’il y a beaucoup d’équipes qui regardent Declan et je pense qu’il évolue vers quelque chose de plus qu’un simple CDM”, a déclaré Cole.

“Je ne pense pas qu’il y ait assez d’argent dans le monde pour l’éloigner de West Ham pour le moment.”

