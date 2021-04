Chelsea et Manchester United parmi les équipes qui pensent réellement pouvoir obtenir Robert Lewandowski du Bayern Munich

Plus tôt cette semaine, nous avons appris que «plusieurs clubs de haut niveau» avaient déjà contacté l’agent de la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, à propos d’un déménagement … et maintenant certaines de ces équipes ont été identifiées.

Selon The Mirror, Chelsea cherche à compenser les départs attendus d’Olivier Giroud et Tammy Abraham en faisant venir Lewandowski:

Chelsea est à la recherche d’un nouvel attaquant, avec Abraham et Giroud sur le point de partir dans la fenêtre de transfert estivale. En remplacement, la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est devenue un candidat potentiel. L’as du Borussia Dortmund Erling Haaland et l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku sont les deux premières cibles, mais Chelsea pourrait avoir des problèmes pour atterrir non plus. Cela les a amenés à envisager des alternatives potentielles, le Telegraph rapportant également que le leader du Bayern, Lewandowski, était une option. Chelsea veut qu’un attaquant de renom arrive à Stamford Bridge et il n’y en a pas beaucoup plus gros que l’international polonais.

Mais attendez … il y a plus!

Non seulement Chelsea – prétendument – prépare ses coffres pour une offre de Lewandowski, mais Manchester United est également impatient de jeter son chapeau rouge sur le ring. Selon le Daily Express, les Red Devils vont balayer leur intérêt supposé pour Erling Haaland pour faire un geste pour Lewandowski:

Manchester United est lié à un nouvel attaquant cet été avec Anthony Martial ne faisant pas l’affaire et Edinson Cavani en rupture de contrat à la fin de la saison. Erling Haaland a été associé à un déménagement, mais il pourrait y avoir une alternative moins chère et plus mortelle. United pourrait décrocher un buteur encore plus prolifique à Robert Lewandowski s’ils ratent l’occasion de signer Haaland cet été. On prétend que le Bayern Munich est prêt à laisser son attaquant vedette partir pour 69 millions de livres sterling à la fin de la saison. Cependant, Sky en Allemagne affirme que Lewandowski est disponible pour un déménagement cet été, avec plusieurs clubs sur son radar.

Cette spéculation, bien sûr, est sans aucun doute le travail pratique de l’agent de Lewandowski, Pini Zahavi. Lewandowski aura 33 ans en août et son contrat court jusqu’en 2023. Bien qu’il reste encore plus d’un an avant qu’une prolongation de contrat ait vraiment besoin d’être discutée, il semble que Zahavi mobilise ses sbires de la rumeur pour aider à accélérer ce processus. .

Pour le moment, il n’y a aucune raison pour les fans du Bayern Munich de craindre que le Hitman polonais quitte l’Allemagne, mais cela pourrait être quelques semaines (mois?) Difficiles de rumeurs et d’insinuations jusqu’à ce que le club clarifie sa position sur un nouvel accord pour le Pologne international.