Chelsea et Newcastle à Hazard se mélangent alors que le Real Madrid s’apprête à conclure deux accords

Chelsea et Newcastle ont été « sondés » sur l’idée de ramener Eden Hazard en Angleterre dans le cadre d’un accord à prix réduit en janvier, selon un rapport.

Risquer, 30 ans, n’a pas réussi à atteindre les sommets qu’il a atteints à Chelsea avec le Real Madrid. L’attaquant belge a été signé pour un montant de 100 millions d’euros en 2019, mais les retours tangibles ont été négligeables au Bernabeu.

En effet, au milieu d’une forme et d’une forme physique médiocres, Hazard n’a marqué que cinq buts et neuf passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues avec Los Blancos.

Ces chiffres sont loin de ceux qu’il affichait régulièrement à Stamford Bridge. Et en conséquence, le patron du Real, Carlo Ancelotti, a récemment livré un examen accablant de la situation de Hazard.

« Le problème [Hazard] a maintenant, c’est qu’il a un entraîneur qui préfère un autre joueur », a déclaré Ancelotti mardi (via ESPN).

« Cela peut arriver dans une équipe comme celle du Real Madrid. Ce qui est important, c’est que le joueur a la motivation de travailler pour jouer. Il fait ça.

La carrière de Hazard en Espagne étant au point mort, un nouveau rapport ESPN a affirmé qu’il pourrait être en mouvement en janvier.

Ils déclarent que Newcastle et Chelsea ont été «sondés» sur leur intérêt à acquérir Hazard.

Le Real chercherait apparemment à faire de la place pour ses poursuites prévues de Kylian Mbappe et Erling Haaland l’été prochain. Bien que Mbappe n’exige pas de frais de transfert compte tenu de son statut d’agent libre imminent, il est reconnu que ses frais d’inscription et son salaire seront astronomiques.

Il n’est pas précisé si Chelsea ou Newcastle, riche en liquidités, souhaite signer Hazard. En effet, on ne sait pas non plus si le joueur lui-même souhaite marquer le pas sur sa carrière dans le Real.

Bien que si un retour en Premier League est jugé réalisable des deux côtés, Hazard pourrait être disponible pour aussi peu que 50 millions d’euros.

Rien qu’en valeur de nom, Hazard représenterait certainement une signature de renom que Newcastle cherchera probablement à faire en janvier.

Chelsea rédige une liste de trois candidats pour remplacer Thiago Silva

Pendant ce temps, Chelsea aurait trois noms en tête pour remplacer le vétéran défenseur Thiago Silva en 2022.

À 36 ans, le conte de fées de Silva à Stamford Bridge ne durera pas éternellement. Chelsea a une politique stricte pour les joueurs comme Silva qui ont plus de 30 ans. Ils ont tendance à ne mettre sur la table que des contrats d’un an. Cela signifie que le défenseur central pourrait partir une fois que son contrat actuel expirera en juin.

Des rapports récents indiquent qu’il pourrait rejoindre Fluminense dans son pays d’origine. Cela donnerait à Silva la chance de terminer sa carrière là où elle a commencé.

Avec une sortie potentielle sur les cartes, The Daily Mail, citant Eurosport, affirme que les Bleus gardent un œil sur trois défenseurs centraux bien notés.

Le premier nom sur la liste restreinte de trois hommes est Jules Kounde de Séville. Il fait déjà partie de leurs meilleurs joueurs et commence à s’imposer en équipe de France. Chelsea a soumis une offre importante pour lui cette année, mais l’a fait reculer. Le chef de Séville, Monchi, a révélé qu’ils n’avaient pas atteint son prix de 80 millions d’euros (67,4 millions de livres sterling).

Les deux autres joueurs nommés étaient Matthijs De Ligt de la Juventus et Pau Torres de Villarreal.

