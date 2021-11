Chelsea et Newcastle rival de Man City alors qu’une équipe prépare une offre importante pour la star

Chelsea et Manchester City ont rejoint Newcastle dans la bataille pour signer Darwin Nunez de Benfica, avec une partie qui aurait bientôt déposé une offre.

Newcastle United est récemment apparu comme le prétendant initial du Nunez de Benfica. Bien qu’il ait été révélé que la partie portugaise souhaite attendre l’été pour écouter les offres, car elle pense que le prix de l’Uruguayen augmentera.

Malgré cela, un nouveau rapport de Record (via Sport Witness) affirme que l’agent de Nunez a rencontré une partie pour discuter d’un transfert.

Ce développement signifie celui de Manchester City ou Chelsea pourrait usurper Newcastle dans la course à Nunez.

En effet, il est clair de voir pourquoi le forward est une marchandise si prisée. Nunez a marqué trois buts en cinq matchs de Ligue des champions cette saison, contre Barcelone et le Bayern Munich rien de moins.

Le joueur de 22 ans a également marqué sept buts en neuf matchs en Liga Bwin. En effet, ses retours impressionnants ont attiré l’attention des équipes de Premier League, parmi certaines grandes équipes européennes.

De plus, Nunez a marqué deux fois en six sélections pour l’Uruguay, où il a été déployé sur l’ensemble de la ligne de front.

Benfica n’acceptera pas les offres inférieures à 50 millions d’euros pour le talisman en forme. Cependant, les parties intéressées sont toutes dans une situation financière très saine et n’auraient probablement aucun problème à dépenser cette somme.

Manchester City n’a pas réussi à poursuivre Harry Kane cet été et reste sans attaquant à part entière. De plus, il semble qu’ils pourraient être l’équipe avec le plus de stock dans la course pour Nunez.

Reste à savoir quel club est en contact avec l’agent de Nunez. Cependant, n’importe quelle partie gagnerait à acquérir les services d’un jeune talent aussi prometteur.

Guardiola fait l’éloge d’une star improbable

Pep Guardiola a fait l’éloge d’une star improbable, Oleksandr Zinchenko, après la victoire de City contre le Paris Saint-Germain cette semaine.

Manquant de certains joueurs clés, Guardiola n’a offert à Zinchenko que sa sixième apparition de la saison. Le manager a félicité l’Ukrainien pour sa performance bien qu’il ne joue pas trop souvent et qu’il joue dans une position inconnue pour City.

« Nous nous connaissons assez bien et ils savent ce qu’ils ont à faire. Ils sont assez intelligents. Oleks n’a pas beaucoup joué à ce poste mais y joue pour l’Ukraine », a-t-il déclaré.

En effet, la polyvalence de nombreuses stars de City les aide énormément lorsque des joueurs clés sont absents.

