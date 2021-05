Chelsea et Sergio Aguero retardent la victoire au titre de la Premier League de Man City alors que Marcos Alonso arrache une victoire dramatique aux Blues tardivement

Marcos Alonso a tiré dans un vainqueur du temps additionnel pour Chelsea après que Sergio Aguero ait infligé un penalty alors que Chelsea retardait la fête du titre de Manchester City avec une victoire spectaculaire 2-1 au stade Etihad.

Après que Raheem Sterling ait donné l’avance aux hôtes, Aguero a été rendu très idiot par Edouard Mendy après que sa Panenka soit tombée facilement entre les mains du gardien des Blues peu avant la mi-temps.

Alonso a marqué pour Chelsea dans ce qui a été l’un des derniers coups de pied du match

Aguero a raté la chance de confirmer le titre pour City

Hakim Ziyech a ensuite remporté l’égalisation méritée pour les hommes de Thomas Tuchel, qui rencontreront l’équipe de Pep Guardiola en finale de la Ligue des champions le 29 mai.

Et Alonso a tiré dans un vainqueur avec quelques secondes restantes après un bon jeu sur la gauche de Timo Werner.

La défaite signifie que Man City n’a pas été officiellement sacré champion samedi, mais un match nul ou une défaite de Manchester United, deuxième, contre Aston Villa dimanche, cimentera son nom de champion pour la troisième fois en quatre ans.

La pénalité d’Aguero, cependant, était sans aucun doute le plus gros sujet de discussion du jeu et sur le devoir de commentaire pour talkSPORT, Sam Matterface et Trevor Sinclair ne pouvaient pas arrêter de croire ce qu’ils avaient vu d’Aguero.

“Il a ébréché le ballon directement dans les bras de Mendy”, a déclaré Matterface.

«C’est la sanction la plus désinvolte et pathétique que vous ayez jamais vue!»

Sterling a donné l’avantage aux hôtes en première mi-temps

“Ouais, le gardien de but l’a lu”, a répondu l’ancienne star de City Sinclair. «C’était un jeu fantastique de Mendy, il est resté debout et a gardé son sang-froid.

«Aguero a essayé de Panenka juste au milieu du but et c’est une prise facile. Cela a laissé Chelsea s’en tirer.

“C’était juste ridiculement nonchalant”, a ajouté Matterface. «Ce n’était même pas une bonne Panenka, elle mourait avant d’arriver à la ligne.

«C’était plutôt médiocre, une décision vraiment étrange à prendre pour le meilleur buteur de Man City avec la possibilité de mettre fin à la course au titre de Premier League.

Dans le drame tardif, City s’est également vu refuser une pénalité tardivement après que Sterling ait été maladroitement abattu dans la région par Kurt Zouma.

Guardiola était furieux sur la touche, avec l’Espagnol et ses entraîneurs criant à VAR de revoir l’incident, seulement pour que les officiels de Stockley Park insistent sur le fait qu’il n’y avait pas assez de contact.

Et, quelques instants plus tard, Alonso a remporté trois points brillants pour Chelsea – ainsi qu’un avantage psychologique possible avant la finale de la Coupe d’Europe – alors que le tir éraflé de l’arrière latéral a bouclé dans le filet dans les dernières secondes du match.

Et cela marque un autre cuir chevelu managérial de haut niveau pour Tuchel à Stamford Bridge. L’Allemand a désormais battu Guardiola à deux reprises depuis qu’il a pris la tête des Bleus en janvier.

L’équipe londonienne espère pouvoir remporter une troisième victoire contre City lorsqu’ils se retrouveront pour la gloire européenne.