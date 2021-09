Chelsea et Tottenham ont besoin de pénalités pour passer

in

22/09/2021 à 23h30 CEST

Comme en Supercoupe d’Europe, Képa Arrizabalaga Il s’est de nouveau habillé en héros aux tirs au but, cette fois contre Aston Villa, pour qualifier Chelsea pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue (1-1 (4-3). Il a également certifié sa présence au tour suivant. aux tirs au but de Tottenham, au cours desquels Reguilón et Bryan Gil Ils ont également été invités à noter leurs pénalités maximales respectives.

Képa, qui a réalisé un match parfait, avec un heads-up sauvé, une sauvegarde jusqu’à Bertrand Traore et plusieurs interventions intéressantes en seconde période, ont sauvé un penalty lors de la fusillade pour aider Chelsea à entrer dans le deuxième tour.

Plus tôt, dans les quatre-vingt-dix minutes, une tête de Timo Werner a permis aux « Bleus », qui se sont toutefois retrouvés à égalité avec Cameron archer, avec une tête parfaite à l’équipe, dix minutes plus tard.

Bien qu’il ait essayé avec tout Chelsea et qu’il était sur le point de le prendre sans avoir à recourir à onze mètres, l’égalité a été maintenue et Chelsea l’a emporté dans un tir où Ashley Young a tiré sur la barre transversale et Kepa a pris un tir de Ezri Konsa. La sanction finale pour ceux de Thomas Tuchel lou atteint Reece James.

De leur côté, les « Spurs », au retour de Nuno Espirito Santo à ce qui était leur stade, ils ont pris une égalité qui leur semblait beaucoup plus paisible lorsqu’ils ont obtenu 0-2 au tableau d’affichage à la 23e minute, grâce aux buts de Tanguy ndombele et Harry Kane, mais il n’a pas fallu longtemps pour devenir compliqué.

Leo dendoncker réduire les distances peu avant la pause et Daniel Podence fait 2-2 à 58 minutes. Celui qui n’a pas joué contre le Mexicain était Raúl Jiménez, que Bruno Lage a laissé au repos après avoir joué chaque minute en Premier League.

Avec un match nul à la fin des quatre-vingt-dix minutes, ce sont les tirs au but qui ont décidé. Harry Kane, Sergio Reguilón et Bryan Gil a marqué pour les « Spurs », tandis que les Wolves ont fait leurs deux premiers lancers, mais Ruben Neves, Dendocker et Coady les trois derniers ratés.

L’Arsenal, sans problème

L’Arsenal de Mikel Arteta pour entrer dans le deuxième tour et passé sans souffrir contre Wimbledon (3-0). Les « Gunners » ont remporté leur quatrième victoire consécutive de la saison, dont deux dans cette Coupe de la Ligue, dans un match qui aurait pu être une vraie victoire face à Wimbledon, de League One (troisième division anglaise).

Alexandre Lacazette fait le premier, de onze mètres, après un penalty commis sur Gabriel Martinelli après dix minutes, mais Arsenal a dû attendre les derniers instants pour condamner le duel. Sans Martin Odegaard dans l’équipe, Emile Smith-Rowe en a profité pour inscrire son premier but de la saison. Avec Wimbledon déjà rendu et sans le temps de réagir, le jeune homme Eddie Nketiah fait 3-0.