Chelsea et Tottenham s’apprêtent à discuter de l’ailier avec une clause libératoire de 68 millions de livres sterling

Chelsea et Tottenham devraient s’entretenir avec les représentants d’un ailier qui dispose d’une clause libératoire de 68 millions de livres sterling, selon un rapport.

Les deux rivaux londoniens ont tous deux eu des étés chargés sur le front des départs. Thomas Tuchel a profité de sa première opportunité pour façonner son équipe de Chelsea. Il a plusieurs sorties réalisées ou en cours. Le nouveau patron des Spurs, Nuno Espirito Santo, a quant à lui vu six joueurs partir définitivement.

D’un autre côté, ni l’un ni l’autre n’ont recruté en nombre. Chelsea n’en avait pas nécessairement besoin, avec l’ajout massif de Romelu Lukaku.

Et Nuno a signé trois signatures au Tottenham Hotspur Stadium, dont l’acquisition de Bryan Gil pour 22,5 millions de livres sterling.

En tant que tels, les deux sont toujours sur le marché pour des transactions au cours de la dernière semaine de la fenêtre de transfert. On dirait qu’ils pourraient maintenant s’affronter pour une cible potentielle.

Des informations en provenance du Portugal affirment que les deux se battent pour le milieu de terrain de Porto, 24 ans, Luis Diaz.

Le média lisboète Maisfutebol a rapporté hier que les conseillers de Diaz se rendaient en Angleterre pour s’entretenir avec les deux clubs.

L’international colombien était déjà sur leur radar. Cependant, ses performances à la Copa America cet été l’ont placé au premier plan de leur attention.

Diaz a marqué quatre fois pour son pays, dont un doublé lors du match de barrage pour la troisième place contre le Pérou. C’était suffisant pour le placer en tête du classement des buteurs de la compétition aux côtés de Lionel Messi.

Au niveau du club, l’ailier a rejoint Porto en 2019. Il a un accord avec eux jusqu’en 2024. Cela comprend une clause libératoire de 68 millions de livres sterling.

Au cours de chacune des deux dernières saisons, il a inscrit six buts et cinq passes décisives dans l’élite portugaise.

Il a également excellé sur la scène européenne. Il a marqué trois fois en Ligue Europa et deux fois en Ligue des champions.

Les éperons étaient crédité d’un intérêt l’année dernière sous José Mourinho. Et bien que depuis son arrivée à Rome, Mourinho a gardé un œil attentif sur Diaz.

Chelsea enfermé dans deux bras de fer

Pendant ce temps, Chelsea est engagé dans une autre bataille avec un autre rival de Premier League.

Selon un rapport, les Bleus et Manchester United sont dans une course féroce. Cette bataille consiste à signer Saul Niguez de l’Atletico Madrid.

édition espagnole AS, via Sport Witness, affirme Saul est maintenant sur le point de quitter définitivement l’Atletico Madrid et est destiné à jouer en Premier League cette saison.

De quel côté anglais de haut niveau est la question. Un rapport a mis United en tête, mais un autre a suggéré que Chelsea avait pris les devants.

