Chelsea et Villa cherchent à arrêter les prises de contrôle et les managers en difficulté s’affrontent

Après une semaine de bouleversements et de triomphes inattendus en Coupe EFL, le décor est planté pour que les rencontres de la Premier League ce week-end valent plus que la peine de garder les yeux ouverts.

Des Spurs en train de couler face à une équipe de Manchester United abattue, à Chelsea qui cherche à étendre son avance en tête du classement contre les Geordies, il y a beaucoup de fans d’action à ne pas manquer.

GETTY

Le penalty de Said Benrahma de West Ham a permis aux Irons de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Carabao, éliminant les tenants du titre Manchester City

Alors, quels sont les cinq points de discussion à surveiller ce week-end ? talkSPORT edge jette un œil…

EL SACKICO

Il serait impossible d’ignorer l’affrontement marquant de ce week-end entre Tottenham en difficulté et Manchester United en difficulté.

Ou, comme cela a été inventé, « El Sackico » (désolé !)

L’équipe United d’Ole Gunnar Solskjaer a été dévastée par une défaite 5-0 à domicile contre son rival de haut vol Liverpool le week-end dernier.

Et le patron de United est plus que conscient que s’il ne parvient pas à obtenir un résultat ce samedi, il est peu probable qu’il soit à son poste plus longtemps.

C’est vraiment une affaire de maintenant ou jamais.

Pendant ce temps, les adversaires des Diables rouges vivent une période torride.

Bien que le patron des Spurs, Nuno Espirito Santo, disposera de plus de temps pour prouver qu’il est la bonne personne pour le poste étant donné qu’il n’est devenu manager qu’en juin, la pression est forte pour obtenir un résultat contre un United en difficulté.

Tout le monde dans le monde du football sait à quel point les Spurs ont été pauvres pour trouver le fond du filet cette saison, le meilleur buteur de la saison dernière, Harry Kane, n’ayant marqué qu’une seule fois en huit matchs.

GETTY

L’équipe de Nuno n’a pas réussi à tenter un seul tir au cours de la seconde mi-temps à West Ham, ce qui en fait la troisième fois que cela arrive au nord de Londres cette saison en Premier League – le plus grand nombre de toutes les équipes.

GETTY

Solskjaer a été critiqué pour ne pas être un entraîneur assez dur après avoir échoué à abandonner des joueurs lorsqu’ils ne réussissent pas

Compte tenu du désespoir que les deux équipes ressentiront pour remporter une victoire bien méritée, « El Sackico » sera une montre divertissante pour tous les fans de Premier League.

Mais quel côté, si l’un ou l’autre peut le gérer, sortira vainqueur ?

LEEDS A BESOIN DES TROIS SUR LA ROUTE

La deuxième saison de Leeds en Premier League est loin de sa première.

N’ayant remporté qu’une seule fois cette campagne après avoir été touché par des blessures, Leeds aura mal pour les trois points lorsqu’il affrontera les favoris de la relégation Norwich City à Carrow Road ce samedi.

Mais malgré le fait que les Canaries soient collés au bas du tableau, Leeds ne devrait pas s’attendre à ce que l’équipe de Daniel Farke soit facilement renversée.

Norwich a un bon bilan contre Leeds en Premier League, remportant quatre de ses six rencontres précédentes avec l’équipe du Yorkshire.

Bien sûr, il est juste de souligner que la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées en Premier League, c’était en 1995.

Dans le championnat, cependant, les deux étaient à égalité, remportant trois matchs chacun depuis que la paire a été promue de League One en 2010.

Leeds a été en mesure de renverser d’autres prétendants à la relégation, n’ayant remporté aucun de leurs matchs contre Burnley et Newcastle et faisant match nul 1-1 dans les deux.

Les deux équipes se retirant pour un itinéraire hors d’une bataille de relégation, le résultat de ce match vaut vraiment la peine que les fans surveillent.

GETTY

Le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips est revenu pour le match nul de la Coupe de Leeds contre Arsenal après avoir été blessé

GETTY

Marcelo Bielsa a été critiqué pour ne pas avoir changé la tactique de son équipe malgré la longue liste de joueurs clés blessés

UN AUTRE RECORD DE PREMIER LEAGUE EN VUE

La montée en forme de Liverpool a été un sujet de discussion clé en Premier League ces dernières semaines, et les Reds sont plus que dans la course pour remporter le titre.

Au cours d’une période de 38 matchs lors de leur précédente saison victorieuse en Premier League en 2019/2020, les Reds ont accumulé plus de points que toute autre équipe de l’histoire de la Premier League – 104.

Et cette saison, les scousers pourraient égaler un autre record de Premier League.

Après leur défaite 5-0 contre Manchester United (désolé de le mentionner à nouveau !) et la victoire 5-0 de la semaine précédente sur Norwich City, Liverpool pourrait devenir la troisième équipe de l’histoire à remporter trois matches de Premier League par cinq buts ou plus.

Leurs adversaires, Brighton, ont également connu un début de saison impressionnant, occupant actuellement la 5e place du classement.

Mais étant donné la belle forme de score de Liverpool, les Reds pourraient bien ajouter un autre record de Premier League à leur droit de se vanter.

GETTY

Salah de Liverpool a marqué un triplé contre United, devenant le premier joueur à l’extérieur à marquer un triplé à Old Trafford depuis la légende brésilienne Ronaldo en 2003

QUI SERONT LES POOPERS DU FÊTE ?

Les deux clubs jouant à St James ‘Park ce week-end volent haut.

Les festivités se poursuivent toujours dans le nord-est suite au départ de Mike Ashley et à l’arrivée des propriétaires désormais les plus riches du football.

Pendant ce temps, Chelsea est également de bonne humeur en tête du classement, battant Norwich 7-0 la semaine dernière et battant Southampton mardi soir pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Carabao.

Et le match de ce week-end conduira très certainement à modérer l’humeur d’une équipe.

Il est plus que probable que Chelsea sera le fêtard compte tenu de sa forme fantastique et des joueurs clés tels que Pulisic, Azpilicueta et Kante étant disponibles après leur retour de blessure.

GETTY

L’ambiance de fête à Newcastle a été difficile à éclater depuis la prise de contrôle de Geordie par les Saoudiens

Cependant, l’équipe de l’ouest de Londres fera bien de ne pas lâcher la pédale lorsqu’elle jouera les Geordies nouvellement inspirés, étant donné que moins de trois sera une déception dans leur course au titre.

Newcastle a battu Chelsea pour la dernière fois il n’y a pas si longtemps en janvier 2020 lors d’une victoire 2-0 sur le terrain des Magpies. Et bien que leur forme défensive était médiocre sous Steve Bruce, le manager par intérim Graeme Jones pourrait inverser la tendance.

En plus de cela, Newcastle a marqué le plus de buts parmi tous les autres favoris de la relégation, marquant onze jusqu’à présent.

Mais les Geordies doivent encore enregistrer une victoire cette saison.

Quel que soit le sens de cette cravate, le défilé de quelqu’un va inévitablement être plu.

PLUS DE FER GLORY AVEC UNE POSSIBLE INJECTION DE CASH

En parlant de bouleversements potentiels, West Ham a secoué Manchester City, huit fois champion de la Coupe EFL, ce mercredi, éliminant les détenteurs de la coupe de la compétition aux tirs au but.

Mais bien que la magie de West Ham sur le terrain ait été au centre des préoccupations des fans de Premier League jusqu’à présent cette saison, ce sont maintenant les nouvelles en dehors du terrain qui attirent l’attention sur eux avant ce week-end.

L’Aston Villa de Dean Smith aurait eu de toute façon une tâche difficile face aux Irons dimanche étant donné le début de campagne stellaire de West Ham.

Cependant, la nouvelle que les propriétaires controversés du club de l’est de Londres pourraient être lentement déroutés à la suite d’une prise de contrôle renforcera encore l’humeur des Hammers de haut vol.

Daniel Kretinsky, un milliardaire basé en République tchèque, serait à quelques jours d’obtenir une participation de 27% dans les Hammers, ce qui mettra fin au contrôle majoritaire de David Gold et David Sullivan.

Et tandis que Villa sera désireux de récupérer quelque chose du jeu après trois défaites, si les rumeurs d’un afflux potentiel de nouveaux capitaux de West Ham se matérialisent avant le match, cela signifiera seulement que les Hammers se sentiront encore plus invincibles.