Chelsea étourdit Leeds alors que le drame de pénalité produit un concours passionnant

Chelsea a remporté une spectaculaire victoire tardive 3-2 sur un Leeds fougueux à Stamford Bridge avec le troisième penalty d’un match de Premier League.

Une première mi-temps animée a vu les deux équipes marquer, avec Raphinha marquant sur place avant que Mason Mount ne riposte pour les hôtes.

En seconde période, Leeds a commencé bien avant que Jorginho ne marque son propre tir pour compléter le retour de Chelsea. Cependant, Joe Gelhardt a ensuite inscrit son premier but pour les Blancs seulement 80 secondes après son entrée en jeu.

Mais il devait y avoir plus de drame juste après la mort. Leeds a accordé un autre penalty et Jorginho est rentré à la maison pour réclamer trois énormes points pour les hôtes.

Leeds se sentira mal après avoir montré son esprit combatif sous le patron Marcelo Bielsa. Cependant, il s’agit d’une victoire cruciale pour Chelsea, qui a suivi le rythme de ses rivaux pour le titre Liverpool et Manchester City, également vainqueurs samedi.

Chelsea, à la recherche d’une réponse après défaite en Premier League le week-end dernier contre West Ham, a pris le meilleur départ. Timo Werner et Ruben Loftus-Cheek se sont avancés et Illan Meslier a dû récupérer un centre et une passe en profondeur.

Meslier a ensuite dévié le centre de Reece James sur le chemin de Mount, mais l’international anglais a tiré directement sur le gardien de Leeds.

Leeds a mis environ 15 minutes à s’installer, mais quand ils l’ont fait, ils ont causé des problèmes à Chelsea. Les Bleus ont dû défendre deux corners coup sur coup.

Raphinha a ensuite eu un fantastique coup franc sauvé par Edouard Mendy. Cependant, le Brésilien a eu raison du gardien de Chelsea sur penalty juste avant la demi-heure de jeu.

Après que Marcos Alonso ait fait tomber Daniel James, Raphinha a bégayé son élan, a gardé un œil sur Mendy et a ramené le ballon à la maison.

Chelsea avait l’air fragile à partir de ce moment-là et cela se voyait. Les arrières centraux Antonio Rudiger et Thiago Silva ont tous deux donné le ballon, tandis que le drapeau de hors-jeu empêchait James d’avancer.

Mais Thomas TuchelLes hommes de ‘s ont réussi à égaliser après 41 minutes. Alonso s’est racheté en haussant les épaules et en avançant sur le flanc gauche.

Un centre précis – aidé par une mauvaise défense de Leeds – a ensuite permis à Mount de s’infiltrer et de ramener à la maison une arrivée pour la première fois dans le premier poteau.

Leeds est sorti rapidement des blocs en seconde période. Ils ont pressé Mendy en tant qu’unité et ont récupéré le ballon, avant que Jack Harrison ne coupe à l’intérieur et ne tire directement sur l’international sénégalais.

Mais à l’autre bout, Chelsea a riposté et a pris l’avantage grâce à un penalty.

Le retour de Chelsea contrecarré par Leeds

Raphinha est passé de zéro à héros alors qu’il se glissait sur Rudiger dans la surface dans un tacle qui avait des nuances de celui qu’Alonso a donné. Mais alors que l’arbitre Chris Kavanagh n’a pas donné le coup de pied tout de suite, il s’est rendu sur le moniteur VAR et est revenu sur sa décision.

Jorginho est ensuite intervenu et a envoyé Meslier dans le mauvais sens, mettant Chelsea en tête.

Mais Leeds a répondu, avec Raphinha toujours vivante. Le défenseur des Blues Silva a été sauvé par le drapeau de hors-jeu une fois que son compatriote brésilien l’a dépassé, avant que Raphinha ne tire un coup franc dans le mur.

En fait, Leeds a continué à dominer et a égalisé. Raphinha est sorti pour Gelhardt après 82 minutes. Quatre-vingt secondes plus tard, il a tapé dans le centre précis de Tyler Roberts pour envoyer les fans itinérants en extase.

Leeds voulait un vainqueur, mais c’est Chelsea qui finira par le trouver. Rudiger a contrôlé un simple ballon vers lui et Klich a donné un coup de pied à l’Allemand, qui est tombé.

Jorginho a encore intensifié pour porter le score à 3-2 et s’assurer qu’ils suivaient le rythme de leurs rivaux pour le titre. Pour Leeds, cependant, il s’agit d’une première défaite en quatre matchs dans un match qu’ils auront l’impression d’avoir pu gagner.