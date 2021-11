Chelsea a poursuivi sa quête d’un premier titre de Premier League depuis 2017 avec une confortable victoire 3-0 à l’extérieur contre Leicester City de Brendan Rodgers.

N’golo Kante a marqué une beauté alors que son équipe a marqué trois buts et trois buts refusés, ce qui a donné aux champions d’Europe une quatrième victoire au rebond sur la route.

Kante et Rudiger étaient tous les deux sur la cible des Blues lors d’une victoire confortable contre Leicester

C’était un cas de déjà-vu pour Leicester qui a dû payer pour un nouveau départ lent.

Contre Arsenal, ils ont dû revenir après avoir encaissé deux buts en première mi-temps et ont dû le faire à nouveau contre l’équipe de Thomas Tuchel.

Antonio Rudiger a donné l’avantage aux visiteurs dès le début avec un coup de tête alors que les Foxes n’ont pas réussi à défendre un corner, Kante portant le score à 2-0 avec un magnifique but en solo.

Les Foxes se sont améliorés en seconde période mais n’ont jamais pu tester sérieusement Edouard Mendy dans le but de Chelsea.

Et, tard dans la seconde mi-temps, Christian Pulisic est sorti du banc et a ajouté la cerise sur le gâteau avec son premier but depuis août, et fait de la ligne de score un reflet plus fidèle du match.

Pulisic a fait appel à un centre de Hakim Ziyech alors que les deux remplaçants se sont combinés pour porter le score à 3-0 contre les Blues

Cela aurait pu être une peau de banane potentielle pour l’équipe de Tuchel étant donné que la dernière fois qu’ils ont affronté Leicester, ils ont été battus en finale de la FA Cup.

Cependant, étant donné que les hôtes manquaient le buteur de ce jour Youri Tielemans et que les hôtes étaient en superbe forme, une victoire semblait inévitable dès la première minute et s’est avérée être ainsi.

Pour les hôtes, bien que les choses ne se passent pas bien, ils occupent le 12e rang après cette défaite et malgré sa distance par rapport au rôle, Rodgers est toujours lié à Manchester United.

Pour l’instant cependant et tant qu’il est dans l’abri du King Power, Rodgers doit trouver un moyen d’aider son équipe à redécouvrir la forme qui les a aidés à terminer 5e consécutifs.

La ville de Leicester

Rodgers a beaucoup de travail à faire car son équipe a terminé deuxième tout l’après-midi contre Chelsea

De retour dans son ancien club, Ben Chilwell a été une menace constante tout l’après-midi pour les visiteurs et aurait pu marquer.

« C’est une chance merveilleuse pour Chilwell », a déclaré Dean Ashton sur talkSPORT tout en commentant le match.

« La forme dans laquelle il est, je m’attendrais à ce qu’au moins Kasper Schmeichel soit testé.

« Il n’a pas besoin de fouetter le ballon comme ça. Plutôt que de simplement le placer dans le coin, il essaie de faire trébucher le fond du filet, il en met trop et il dépasse du haut de la barre transversale.

Chilwell a eu une chance glorieuse de trouver le filet contre son ancien club

Bien qu’il ait raté l’occasion, l’arrière gauche anglais a fait amende honorable en prenant le corner qui a mené au but de Rudiger.

Ashton a cependant critiqué la défense de Leicester et l’a comparé au match d’Arsenal où ils ont pratiquement concédé le même but.

«C’est le jour de la marmotte si vous soutenez Leicester – ils ont concédé tôt, c’est à nouveau Arsenal.

« Si vous ne pouvez pas défendre des coups de pied arrêtés et que vous donnez une tête libre à Rudiger, vous n’avez aucune chance.

« C’est le quatrième match consécutif de Leicester à encaisser le premier but, et c’est un gros problème pour eux. C’est quelque chose qu’ils doivent réussir.

La tête de Rudiger a donné l’avantage aux Blues mais Ashton a critiqué la défense

Sans pause internationale jusqu’en mars de l’année prochaine, les matchs seront denses et rapides pour les deux équipes.

Tuchel espère que son équipe pourra continuer cette forme impérieuse mais Rodgers espère pouvoir corriger ces erreurs qui coûtent à Leicester.