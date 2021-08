Chelsea ferme sur les frais de Zouma alors que le déménagement de West Ham pour les Serbes touche à sa fin

in

Chelsea aurait averti West Ham que Kurt Zouma ne serait pas autorisé à partir pour un centime de moins que leur évaluation de 25 millions de livres sterling dans le cadre d’une enquête des Hammers.

Le défenseur français a figuré en bonne place dans l’équipe des Bleus pendant les 18 mois de mandat de Frank Lampard. Mais la nomination de Thomas Tuchel a vu Zouma poussé loin dans la hiérarchie. En effet, Thiago Silva, Andreas Christensen et Antonio Rudiger ont tous été préférés avant lui.

Et avec Chelsea qui cherche à faire venir Jules Kounde de Séville, les jours de Zouma semblent comptés. Rapports dans Discussion papier du mercredi affirment que Séville a encouragé Thomas Tuchel pour un accord de 56 millions de livres sterling.

En effet, les Bleus auraient tenté de inclure Zouma dans le cadre de leurs efforts pour signer Kounde. Et tandis que l’équipe de la Liga ne veut qu’une vente au comptant, cela a laissé Zouma sachant qu’il était temps de passer à autre chose.

Une nouvelle voie d’évacuation possible, cependant, pourrait s’ouvrir ailleurs avec à la fois l’Atletico Madrid et West Ham apparemment enthousiaste.

David Moyes cherche désespérément à renforcer son équipe des Hammers alors qu’ils se préparent à se lancer dans le football de la Ligue Europa.

Et Moyes a fait de l’ajout de ses options défensives centrales l’une de ses principales priorités cet été.

Selon 90 minutes, les Hammers ont depuis été informés que Chelsea ne voulait pas faire de compromis sur leur prix demandé de 25 millions de livres sterling pour Zouma.

Étant donné qu’il a fait 150 apparitions pour Chelsea et 66 autres au cours de périodes de prêt à Everton et Stoke, le joueur de 26 ans possède beaucoup de savoir-faire en Premier League.

Cependant, il semble que les Hammers ne regarderont Zouma qu’une fois l’accord conclu pour leur principale cible.

Milenkovic parle de progrès pour West Ham

En effet, Moyes donnerait la priorité à un mouvement pour la Fiorentina Nikola Milenkovic avant tout déménagement pour Zouma.

Des discussions sont en cours avec les représentants serbes au sujet des salaires et des honoraires des agents.

Cependant, on pense de plus en plus qu’un accord pour Milenkovic sera bientôt conclu.

Le Telegraph a souligné un problème potentiel concernant sa valorisation de transfert début août. La Fiorentina demanderait des honoraires compris entre 18 et 20 millions d’euros pour sa signature.

Mais avec seulement un an restant sur son contrat actuel et un renouvellement de contrat peu probable, Sport Witness révèle que les deux clubs pourraient bientôt se rencontrer au milieu.

Citant le média italien Corriere dello Sport, ils déclarent que Milenkovic “partira pour West Ham”.

Le journal italien insiste sur le fait que l’équipe de David Moyes a offert 15 millions d’euros à Milenkovic qui est “sur le point de partir”.

Le Serbe étant susceptible de signer, il reste à voir si les Hammers se déplaceront également pour Zouma.

