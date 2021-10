Chelsea gagne Brighton et Hove Albion les envoie en tête de la WSL

Après sa victoire en milieu de semaine contre Birmingham en FA Cup, Chelsea était de retour à pleine puissance pour son match nul contre Brighton et Hove Albion. La classe de Chelsea était à l’honneur alors que l’équipe gaspilleuse surclassait Brighton en route vers une victoire 3-1 qui les envoie temporairement en tête de la WSL.

Chelsea en tête de la WSL après sa victoire sur Brighton et Hove Albion

Facilité de la première moitié

Chelsea a pris l’avantage après seulement neuf minutes grâce à une frappe de Guro Reiten sur laquelle la gardienne de Brighton, Megan Walsh, aurait dû faire mieux. Après 20 minutes, Chelsea a doublé son avance alors qu’une fois de plus la gardienne de Brighton sentira qu’elle aurait pu faire mieux sur le but de la tête de Sam Kerr.

Kerr était une menace tout au long de la mi-temps, jouant sur l’épaule de la défense et gardant la ligne de fond de Brighton sur ses gardes à tout moment. La milieu de terrain allemande Melanie Leupolz a réalisé une bonne mi-temps alors qu’elle s’asseyait profondément et a fait un certain nombre de passes fantastiques que Chelsea a transformées en occasions. S’ils avaient été en pleine forme, les Bleus auraient pu se retrouver avec une avance bien plus importante à la mi-temps.

Brighton a eu du mal à faire son comeback

Dans un geste surprenant, Brighton a reculé juste après la mi-temps grâce à la vétéran Danielle Carter. Ce but a dynamisé Brighton à la fois défensivement et en attaque où ils ont commencé à créer des occasions. Chelsea a tenu Brighton à distance et a inévitablement grandi dans le jeu, exploitant l’espace qui leur était offert par le début d’attaque de la Mouette. Bethany England a mis le match au lit en marquant le troisième but de Chelsea avec une frappe magnifiquement placée dans le coin supérieur du but à bout portant.

Cette victoire envoie temporairement Chelsea en tête de la WSL. Arsenal affrontera Aston Villa, quatrième plus tard dans la journée, et même un seul point pour Arsenal leur permettra de reprendre la première place à Chelsea. Arsenal a l’avantage en tête du classement grâce à sa victoire en première journée contre Chelsea.

Photo principale

