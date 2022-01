Chelsea garde la crise à distance, pour l’instant

Vous connaissez déjà l’idée d’un club en crise. Chaque club en fait partie ou s’en approche. L’économie de l’attention du sport, le taux de désabonnement du cycle d’information de la Premier League (verticales, podcasts, chaînes 24 heures sur 24) l’exigent. Évidemment, cela s’applique aux clubs qui perdent régulièrement des matchs ou qui sont en relégation. Mais la crise peut aussi s’abattre sur des clubs qui ne gagnent pas de manière convaincante. Même les leaders de la ligue peuvent être dans un certain état de contrainte en raison d’une blessure, d’une suspension ou d’une défense de mauvaise qualité. Mais le plus souvent, nous entendons parler de grands clubs qui sous-performent en raison de leurs problèmes créatifs ; ou en raison d’un manque d’engagement ; ou en raison de frictions très médiatisées entre les joueurs, la propriété, la gestion ou une combinaison de ceux-ci.

Chelsea traverse une crise sur la pointe des pieds depuis environ six semaines maintenant, une période trop longue pour un club qui semblait prêt à pousser Manchester City dans une course au titre. Pour commencer, leur liste est presque épuisée. Les blessures de Ben Chilwell, Reece James, Andreas Christensen et Trevoh Chalobah, ainsi que les récents tests COVID-19 positifs pour Thiago Silva et N’Golo Kanté, ont forcé le manager Thomas Tuchel à abandonner sa formation de confiance pour la première fois tous saison. Le pilier défensif Antonio Rüdiger est dans les six derniers mois de son contrat et semble chercher partout sauf Stamford Bridge pour son prochain coup. Et malgré les dépenses de plus de 100 millions de dollars pour un attaquant hors du commun cet été, on ne sait toujours pas d’où viendront les buts de Chelsea. De plus, la semaine dernière, cet attaquant a promis son amour éternel pour l’Inter Milan.

Lukaku à @SkySport : « J’espère vraiment du fond du cœur revenir à l’Inter non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serai encore au plus haut niveau pour gagner plus ensemble ». #CFC « Je veux m’excuser auprès du fan de l’Inter, le timing de mes mots était faux : ce que vous avez fait pour moi restera pour toujours ». pic.twitter.com/4Oz6ztuWMx – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30 décembre 2021

L’interview de Romelu Lukaku avec Sky Italia était étrange pour plusieurs raisons, notamment le ton. Il avait son non. 9 Le maillot des Blues suspendu à l’arrière-plan alors qu’il parlait de son mécontentement face à un ajustement inconfortable dans le système de Chelsea et de son désir de retourner à San Siro pour gagner des trophées alors qu’il était encore à un « niveau supérieur », malgré ses 28 ans et la première année d’un contrat de cinq ans. En plus, il avait démarré la saison en beauté ! Une forme presque à la hauteur des sommets atteints en Italie la saison dernière après avoir quitté Manchester United en 2019 sous un nuage. Avant de se blesser à la cheville contre Malmö en Ligue des champions en octobre, il avait ouvert la campagne avec quatre buts lors de ses quatre premières apparitions à Chelsea. Il a été choisi dès son retour de la réserve pour blessures – et des protocoles COVID – et a ensuite marqué le but du feu vert lors d’une victoire 3-1 contre Aston Villa, puis à nouveau lors du récent match nul contre Brighton.

Chelsea n’est en effet pas en crise. Ils sont deuxièmes du classement de la Premier League, invaincus lors de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, mais Tuchel a l’apparence d’un manager qui sent la chaleur de l’échec bouillonner sous lui. Après le tirage au sort de Brighton, au cours duquel Chelsea a concédé un égaliseur de dernière minute, on a demandé à Tuchel si son équipe serait de sérieux prétendants à la course au titre cette saison. Le manager a répondu, avec une certaine exaspération devant sa liste croissante de joueurs indisponibles, « Comment devrions-nous participer à une course au titre? » Bien sûr, le fait que ses tactiques soient critiquées publiquement par l’un de ses joueurs vedettes – Lukaku estime qu’il obtient moins de soutien dans un 3-4-3 que dans un back quatre – n’a rien fait pour apporter un sentiment vital d’unité à un club dans un cadre particulièrement exigeant. période de crise.

Tuchel ne pouvait pas laisser la transgression impunie, mais il ne pouvait sûrement pas affronter Liverpool, Tottenham et Manchester City cinq fois au mois de janvier sans son précieux attaquant, en particulier lorsque les buts ont été si difficiles à atteindre sans tache. coups de pied ou l’éclat offensif des ailiers de l’équipe. Liverpool les réduirait sûrement en poussière ; L’équipe réorganisée d’Antonio Conte à Tottenham exposerait que leurs constipations dans le dernier tiers ne sont « pas un problème de Romelu Lukaku ». Et puis, en fait, ils s’embourbaient vraiment dans la crise.

Mais ensuite, Liverpool s’est avéré ne pas être un désastre, Lukaku s’est excusé et Chelsea a facilement écarté Tottenham. Rien de tout cela ne signifie grand-chose, cependant.

Lukaku suppliant les fans de lui pardonner leur incompréhension était aussi étrange et inutile que l’interview originale. Tuchel l’a laissé de côté dans le match de Liverpool qui a suivi était un pari qui n’était pas une défaite mais qui ne nous a également rien dit d’un peu bouleversé, si nous sommes honnêtes: Christian Pulisic a marqué son premier but en 11 matchs, et qui en fait pense que Mateo Kovacic pourrait à nouveau réussir ce moment de recul artistique s’il avait un terrain d’entraînement vide et un sac entier de balles d’entraînement. Même après ce résultat, le match nul contre Brighton ressemble toujours à une défaite.

Chelsea n’obtient pas vraiment le mérite de la victoire de la Coupe Carabao cette semaine contre Tottenham, car les Spurs ont littéralement marqué deux fois contre eux-mêmes. Aucune déclaration n’a été faite, rien n’a été clarifié. Lukaku ne s’est jamais vraiment installé dans le jeu et a laissé une ou deux chances de mendier, mais personne n’a vraiment remarqué. Kai Havertz, une autre signature offensive coûteuse, a poursuivi l’étrangement bonne forme de la Coupe de la Ligue qui éclipse sa forme partout ailleurs. Bien qu’il y aura de nombreuses occasions de s’effondrer dans les semaines à venir, Chelsea prend une avance de deux buts au match retour et garde la crise à distance un peu plus longtemps.

Cela n’était peut-être que symbolique, mais à la fin de la seconde mi-temps, il semblait qu’ils auraient même pu avoir l’occasion de repousser la crise à une distance sûre. Cela aurait été l’un de ces moments de pure synchronicité, un point d’inflexion dans une saison, peut-être. Hakim Ziyech l’a retiré juste au-dessus de la ligne médiane et a envoyé une balle en profondeur à Timo Werner qui a suscité des ooos de la foule. Werner a fendu les défenseurs, encerclé la passe…

… et l’a glissé directement dans le gant d’Hugo Lloris.

