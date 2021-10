Chelsea Gray a battu Draymond Green aux dominos lors des Jeux olympiques de Tokyo

in

Chelsea Gray n’est pas seulement compétitive sur le terrain de basket, elle est également connue pour être une joueuse passionnée. Le gardien de l’équipe américaine s’est assis avec sa coéquipière des Aces de Las Vegas A’ja Wilson sur Tea with A & Phee pour revivre leur temps aux Jeux de Tokyo 2020, qui comprenaient de nombreux jeux de société.

“Je battais Draymond (Green) aux dominos”, a déclaré Gray. “Il pense qu’il est le meilleur de tous les temps.”

Gray a ensuite rappelé l’approche unique de Wilson à l’ONU, concédant que ses compétences sont “au-dessus de la moyenne” mais qualifiant sa stratégie de “sournoise”.

Alors que les deux ont admis que les Jeux olympiques consistaient en beaucoup de temps d’arrêt, Tokyo n’était pas que du plaisir et des jeux.

“Il y avait définitivement de la pression”, a déclaré Gray. “Vous ne voulez pas être cette équipe qui perd.”

Gray admet qu’elle a essayé de jouer cool mais dit à Wilson que la préparation de la compétition était stressante.

« J’avais juste besoin du premier match et du ballon pour remonter. Après le premier match, j’étais bon, mais avant cela, je me disais “mec, ça vient avec des épaules lourdes”.

Ajoutant à l’anticipation, Gray a marqué l’histoire avant même d’entrer sur le terrain, devenant la première joueuse de basket-ball de Duke à faire partie d’une équipe olympique.

“Je ne le savais pas”, dit Gray, racontant à Wilson qu’elle a appris la nouvelle lors d’une interview et “a tout de suite eu des frissons”.

“Ma carrière universitaire a été beaucoup plus courte que je ne le voulais, donc pouvoir le faire était super dope.”

Rentrer à la maison avec une médaille d’or a certainement rendu son alma mater fière, un exploit que Gray dit “personne ne peut lui enlever”.

Écoutez plus d’histoires du voyage olympique de Chelsea Gray et A’ja Wilson sur le podcast Tea with A & Phee.