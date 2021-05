Chelsea Green a des espoirs de Playboy après la sortie de la WWE ⋆ .

Les plans post-WWE de Chelsea Green incluent la modélisation et le jeu d’acteur.

Après sa sortie de la WWE le mois dernier, qui comprenait un certain nombre d’autres lutteurs, Green a déclaré qu’elle était en lice pour un concert de mannequinat avec Playboy.

“J’ai une liste de choses que je veux faire … En ce moment, j’essaie de travailler à établir des contacts dans Playboy pour le faire avec un peu de chance”, a déclaré le jeune homme de 30 ans à Metro UK dans une interview publiée lundi.

Cependant, Green ne limite pas ses talents au mannequinat.

«Je veux vraiment être tué dans un film d’horreur. J’ai toujours voulu ça, j’ai toujours trouvé ça tellement hilarant de voir la fille courir et toujours trébucher et tomber, puis elle se fait tuer », a-t-elle expliqué à propos de son désir d’agir.

Green, qui anime un podcast hebdomadaire, «50 Shades of Green», a également déclaré qu’elle souhaitait entrer dans le monde des «influenceurs des médias sociaux».

«Je n’ai jamais vraiment essayé de faire ça et je suis toujours sur les réseaux sociaux de toute façon! Il y a certainement une liste de choses que je veux faire, alors je vais les mettre là-bas pour que je doive les faire », a déclaré Green.

Green a parlé de sa sortie de la WWE en avril, peu de temps après ses débuts à «SmackDown». Elle a été licenciée près d’un an avant la date à laquelle son fiancé Matt Cardona – dont le nom de la WWE était Zack Ryder – a été libéré après plus d’une décennie dans l’entreprise.

«Une chose qu’il a répétée maintes et maintes fois, c’est un peu comme si vous étiez en relation avec cette entreprise depuis si longtemps et à un moment donné – je ne ressens pas cela, car je n’étais pas dans l’entreprise depuis 14 ans. ans… vous devez couper les liens, comme toute relation », a-t-elle dit, ajoutant:« Vous devez quitter la fête avant que la fête ne meure! »

Green a déclaré au point de vente qu’elle espérait continuer à lutter et qu’elle était inspirée par la star et créatrice de All Elite Wrestling, Cody Rhodes – qui, après sa sortie de la WWE en 2016, a connu du succès dans des offres promotionnelles indépendantes aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni.

Rhodes et AEW ont rassemblé un certain nombre de lutteurs qui ont été relâchés par la WWE.

«Lorsqu’une porte se ferme, tant d’autres s’ouvrent. Parfois, vous ne pouvez pas voir quelles seront ces portes », a déclaré Green.