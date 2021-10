Chelsea Handler et son petit ami Jo Koy sont tous adorés lors d’une promenade à New York

EXCLUSIF: Chelsea Handler et le nouveau beau Jo Koy ont été aperçus lors d’une récente promenade à New York.

Handler, 46 ans, et Koy, 50 ans, emballés sur le PDA lors de leur promenade dans le centre-ville de Manhattan.

Les comédiens ont même été surpris en train de partager un baiser.

Le couple a récemment débuté leur relation lors d’un match des Dodgers de Los Angeles. Handler et Koy ne pouvaient pas non plus se tenir la main lors de cette apparition.

CHELSEA HANDLER A CHANGE D’AVIS AU SUJET DES RENDEZ-VOUS, DIT QU’IL N’EST PAS «FAIBLE» DE VOULOIR UNE RELATION

Plus tôt cette semaine, Handler a parlé de son petit ami lors d’une apparition dans « The Tonight Show with Jimmy Fallon ».

« Si je suis tombé amoureux à 46 ans, j’ai de l’espoir pour chaque personne dans ce monde », a plaisanté le comédien lundi soir.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Handler a admis qu’elle se sentait frustrée dans le département des relations au cours des dernières années parce que « les hommes étaient très décourageants… en particulier, vous savez, les hommes blancs hétérosexuels, et je me disais: » Oh, mon Dieu, avec qui vais-je finir? ‘ »

L’auteur a dit au début qu’elle et Koy n’étaient que des amis. Il a même déjà travaillé sur son émission de fin de soirée « Chelsea Lately », mais elle n’a jamais pensé à lui d’une manière romantique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ensuite, j’ai eu mon ami Jo Koy, qui était dans ma vie depuis très longtemps », a-t-elle expliqué. « Et puis un jour, je l’ai juste regardé et je me suis dit : ‘Oh, c’est mon gars !’ Donc c’est comme mon meilleur pote, et puis moi aussi, tu sais, j’ai l’occasion de coucher avec lui. … Moment de plaisir ! »

Jessica Napoli de Fox News a contribué à ce rapport.