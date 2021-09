Chelsea Handler sort avec un autre comédien de haut niveau

in

Chelsea Handler se serait retrouvée “amoureuse” d’un autre comédien bien connu. Selon Page Six, Handler est impliqué avec nul autre que Jo Koy. L’ancienne animatrice d’émission de télévision a posté sur Instagram, partageant avec ses abonnés qu’elle “se sentait reconnaissante” de continuer à faire ce qu’elle aimait.

“Je suis juste assise ici à Majorque en pensant à quel point je suis reconnaissante d’avoir autant de gens que j’aime dans ma vie, de vivre la vie que je fais et de partir en tournée en faisant ce que j’aime”, a-t-elle légendé le post, avant d’ajouter : “Et que je suis enfin amoureuse, du meilleur type de gars qui soit. Il y a de l’espoir pour tout le monde ! Ce genre de choses.” Les adeptes de la bande dessinée l’ont félicitée dans les commentaires sous son message réfléchi. “Tellement heureuse d’entendre cela, espèce de grande et belle salope”, a écrit Kate Beckinsale en plaisantant. “Heureux que vous soyez heureux”, a partagé Katie Couric. « Tellement heureux pour vous ! » dit Paris Hilton.

Des sources ont déclaré au média que le couple sortait ensemble après avoir été vus extrêmement à l’aise ensemble lors d’un match des Dodgers de Los Angeles le 31 août. Les représentants de Handler et Koy n’ont pas commenté la relation rumeur.

L’amitié de Koy et Handler remonte à loin, mais les deux ont d’abord décidé de garder leur relation loin du public. Koy avait précédemment déclaré à TMZ ce mois-ci que lui et Handler n’étaient que “de grands amis”. Koy était auparavant marié à la chanteuse Angie King. Cependant, il semble qu’ils se sentent à l’aise de montrer leur amour au monde. Ils ont récemment été aperçus en train de faire leurs bagages sur le PDA à LAX alors qu’ils faisaient un voyage ensemble à Albany, rapporte Radar Online. « Hé, devine qui est à Albany ensemble ? Handler a déclaré dans une vidéo, taquinant la relation avec Koy sur les réseaux sociaux. Les deux ont eu de grands sourires sur leurs visages alors qu’ils partageaient la nouvelle. Handler a expliqué qu’ils étaient en voyage parce que Koy avait un engagement de travail dans la région. Il doit se produire au Egg Performing Center samedi soir, tandis que Handler a annoncé qu’elle ferait son propre spectacle à New York le 15 octobre. “Nous aimons Albany!” dit le couple, fermant leur vidéo.