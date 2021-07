Chelsea Houska, ancienne star de “Teen Mom”, critiquée pour les retouches photo signalées de sa fille Walker

La star de Teen Mom 2, Chelsea Houska, en a peut-être fini avec la longue série MTV, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne fait plus l’objet d’un examen minutieux de la part de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Houska, 29 ans, a été critiquée pour avoir édité une photo avec sa plus jeune fille, Walker, 5 mois, tout en montrant sa marque prédéfinie Lightroom Belle & Rae Co. Houska a quitté Teen Mom 2 plus tôt cette année pour se concentrer sur ses affaires. entreprises et protéger la vie privée de sa famille.

Mercredi, Houska a partagé des photos avant et après sur son histoire Instagram. La photo “avant” montrait une photo inédite d’elle avec Walker, dont la peau semblait rouge. Sur la photo “d’après”, la peau de Walker semble beaucoup plus claire, correspondant presque au costume une pièce beige qu’elle porte. Sur Reddit, les fans de Teen Mom ont débattu de la photo, publiée par InTouch Weekly, avec une personne affirmant que Houska “regrettera de n’avoir aucune photo non filtrée lorsque ses enfants seront plus âgés”.

“Il semble tellement inutile de modifier l’original”, a ajouté une personne. « Pourquoi cela avait-il besoin d’un filtre ? » un autre s’est demandé. “J’adore quand elle poste le filtre avant et après [because] le filtre aggrave toujours l’image », a écrit un autre. « J’aime mieux l’avant aussi. Mais c’est une esthétique Instagram. Les marques recherchent en fait des éléments comme celui-ci pour être cohérents sur les pages des influenceurs. C’est bizarre”, a écrit un autre. “N’importe qui, je suis sûr qu’elle a toujours les originaux.”

D’autres pensaient que la critique initiale de la modification était exagérée car Houska conserve probablement les photos non modifiées. “Je veux dire qu’elle pourrait simplement publier des photos filtrées et avoir un album avec toutes les photos non filtrées … Pourquoi supposons-nous qu’elle ne les garde pas?” une personne a écrit. « Je poste parfois des photos filtrées, mais je garderais les originaux imprimés ou rangés sur [a] disque dur.” Un autre a noté: “Ce n’est pas comme si vous perdiez la photo d’origine lorsque vous appliquez le filtre … elle peut garder les deux, vous savez.”

Belle & Rae Co. est l’un des projets commerciaux sur lesquels Houska a travaillé en dehors de son concert MTV. Elle est copropriétaire de la marque, qui crée “des photos de niveau supérieur avec nos préréglages Lightroom”, selon son site Web. L’entreprise vend des packs de filtres entre 8 $ et 36 $. Houska a fondé la marque en 2019 avec Laurie Karlson et Calli Renstschler. Houska a également cofondé Aubree Says et Down Home DeBoers.

En mai, Houska a déclaré qu’elle avait décidé de quitter Teen Mom 2 en raison du sentiment qu’elle n’y appartenait plus. Elle voulait donner à sa fille aînée Aubree la possibilité de grandir sans caméra. “Quand elle était petite, les trucs qui se passaient avec son père et tout ça, c’était de mon point de vue, et en vieillissant, ça a commencé à venir de son point de vue”, a-t-elle expliqué à E! Nouvelles en mai. “Je pense que cela mérite d’être privé pour elle. C’est finalement ce qui m’a poussé à décider de m’éloigner et de quitter ce chapitre de la vie.” Houska et Cole DeBoer sont les parents de Layne, 2 ans, Watson, 4 ans et Walker. Houska partage Aubree, 11 ans, avec son ex-petit ami Adam Lind.