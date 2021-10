Chelsea Houska va cracher des dossiers financiers dans une affaire judiciaire

L’ancienne star de Teen Mom Chelsea Houska et son mari sont sommés de montrer leurs dossiers financiers dans une affaire judiciaire en cours. Houska 30 ans et son mari Cole DeBoer, 32 ans, ont été poursuivis par Envy, une société de conseil, pour 3 millions de dollars. Envy accuse les stars de MTV de retenir l’argent gagné sur les promotions payantes sur les réseaux sociaux. Mais Houska et DeBoer prétendent que ce sont eux qui doivent de l’argent. Ils ont déposé une demande reconventionnelle en mai 2020 affirmant qu’Envy leur avait retenu plus de 150 000 $.

Des documents judiciaires récents révèlent que les deux parties ont allégué que l’autre refusait de remettre les dossiers financiers et souhaitait que le tribunal oblige l’autre à le faire. Le Sun rapporte qu’un juge a ordonné à Houska et DeBoer de remettre leurs dossiers.

Les documents judiciaires obtenus par The Sun déclarent : « Chaque défendeur doit produire des documents financiers reflétant tout revenu provenant de sources dont le demandeur a droit à une part en vertu des contrats des parties. Les défendeurs peuvent réduire tout revenu provenant d’autres sources. »

Envy a également reçu l’ordre de produire ses dossiers financiers, le jugement indiquant en partie que la société doit « produire des dossiers financiers reflétant tout revenu provenant de ses contrats avec les défendeurs ».

Le dernier drame juridique a commencé lorsque l’équipe juridique du couple a envoyé un courrier électronique au juge pour obtenir l’autorisation de déposer une requête pour qu’Envy produise plus de documents – ainsi qu’une demande d’audience pour « régler les problèmes ». Selon l’e-mail, Ency « n’a pas produit de documents comptables pour toute la période pertinente et n’a fourni des états financiers et bancaires que pour environ sept sociétés sur environ 68 ». le conflit.

Les anciennes stars de la télé-réalité insistent sur le fait que les dossiers financiers fourniront « une image précise de combien d’argent Envy a reçu au nom des défendeurs des affaires générées » et combien ils « ont omis de payer aux défendeurs ».