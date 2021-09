Chelsea impose sa solidité défensive

15/09/2021 à 14h55 CEST

Le champion en titre et super-champion d’Europe, le Chelsea de Thomas Tuchel, a débuté sa carrière lors de l’édition 2021/22 de la Ligue des champions par une victoire au minimum contre le Zenit. Un seul but de Romelu Lukaku après l’heure de jeu a fini par être décisif pour l’équipe britannique, qui a fait un point fort à Stamford Bridge.

les Londoniens, qui défendent le titre et sont l’un des grands favoris, ils ajoutent un total de 23 rencontres avec une feuille blanche parmi toutes les compétitions en cette 2021, puisque Thomas Tuchel a pris les rênes. C’est l’équipe qui l’a réalisé le plus de fois dans les cinq ligues majeures : elles suivent Manchester City (16), Séville et AS Monaco (15) et Lille et Manchester United (14).

23 – Les draps propres toutes compétitions confondues par les équipes des cinq grands championnats européens depuis le premier match de Thomas Tuchel à la tête de Chelsea : 23 – Chelsea

16 – Man City

15 – Séville, Monaco

14 – Lille, Man Utd Suralimenté. pic.twitter.com/dyGWLk2Nyh – OptaJoe (@OptaJoe) 14 septembre 2021

Chelsea est sans aucun doute l’une des équipes les plus fortes du football européen et le travail tactique de Thomas Tuchel est admirable. Il a construit une équipe compacte, au style bien défini et qui optimise au maximum toutes ses ressources disponibles. L’arrivée de Romelu Lukaku de l’Inter nous invite à penser que ce Chelsea est le rival à battre en Europe, avec l’autorisation de Manchester City et du PSG.

A l’assaut de la Premier League, le grand but

La croissance de Chelsea en 2021 a été exponentielle. Thomas Tuchel a pris les rênes après le limogeage de Frank Lampard et a construit un bloc avec beaucoup de personnalité et plein de talent qui montre ses plus grandes vertus.

Le début de saison est particulièrement positif : ils ajoutent trois victoires et un nul en Premier League et une victoire en Ligue des Champions, en plus de remporter la Supercoupe d’Europe aux tirs au but contre Villarreal par Unai Emery.