Selon un nouveau rapport de ., Chelsea intensifie son intérêt pour Niklas Süle du Bayern Munich. Le défenseur a été lié au club de Thomas Tuchel dans un passé récent et selon le rapport, Tuchel tient vraiment à signer un défenseur central pendant le mercato estival et le nom de Süle est en haut de leur liste de courses.

Du point de vue de Chelsea, ils regardent l’avenir incertain de Süle au Bayern. Son contrat actuel au club expire en juin 2022 et il n’y a pas encore eu de pourparlers de prolongation de contrat entre le défenseur central et le front office du Bayern.

Le temps de jeu de Süle pourrait également être menacé par l’arrivée estivale de Dayot Upamecano du RB Leipzig et de la forme actuelle de Lucas Hernandez. Le couple d’arrière central préféré au Bayern la saison prochaine pourrait très bien être Upamecano aux côtés de Hernandez, quel que soit le manager, en supposant que Hansi Flick soit autorisé à quitter le club comme il le souhaite.

Photo de M. Donato / FC Bayern via .

En interne, le Bayern a récemment concentré son attention sur les tensions entre Flick, Hasan Salihamidzic et le front office du club. Il a été rapporté que Karl-Heinz Rummenigge voulait vraiment que Flick reste au Bayern, mais Flick a fait part publiquement de ses intentions après la victoire 3-2 du Bayern au VfL Wolfsburg samedi. Cela s’ajoute au fait que le Bayern perdra certainement David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez à la fin de cette saison.

À Chelsea, Thiago Silva, qui était un signataire de Frank Lampard, fête ses 37 ans en septembre et n’a pas encore déclenché son option d’un an dans son contrat à Chelsea. Son avenir au club est en question et les autres défenseurs Antonio Rudiger, Andreas Christiensen et Cezar Azpilicueta ont des contrats expirant dans les douze prochains mois. On ne sait pas quel sera le résultat des négociations contractuelles pour le quatuor de défenseurs, dont aucun n’a été amené par Tuchel depuis son arrivée après la fermeture de la fenêtre de transfert précédente. Quoi qu’il en soit, la nécessité d’un défenseur central de première classe est impérative à Chelsea et pour un montant estimé à 34,8 millions d’euros (30 millions de livres sterling), Süle pourrait être l’option la plus réalisable pour Tuchel, qui connaît bien l’arrière central en grande partie grâce à années à gérer à la fois Mayence et Borussia Dortmund en Bundesliga.