Chelsea interrompt le transfert de Jules Kounde après que Séville a établi une nouvelle demande .

Chelsea devrait manquer la signature de l’arrière central de Séville Jules Kounde (.)

Chelsea pourrait manquer la signature de Jules Kounde après que Séville a augmenté son prix demandé, selon des informations.

Les détenteurs de la Ligue des champions ont fait de l’international français leur cible prioritaire après avoir conclu un accord de 97,5 millions de livres sterling pour Romelu Lukaku plus tôt ce mois-ci.

La pression de Chelsea pour signer Kounde dépendait de leur capacité à décharger Kurt Zouma, qui a terminé son transfert de 29,8 millions de livres sterling à West Ham au cours du week-end.

Cependant, . rapporte que l’offre de Chelsea d’amener Kounde à Stamford Bridge a maintenant été « interrompue » après que Séville a demandé des frais plus élevés.

Le rapport affirme que Chelsea pensait avoir un “accord verbal” avec Séville sur les frais, mais le club espagnol a maintenant augmenté ce chiffre de 15 millions d’euros (12,8 millions de livres sterling).

Chelsea a maintenant déclaré à Séville qu’il ne correspondrait pas à sa nouvelle évaluation de Kounde et était prêt à se retirer de l’accord.

Chelsea ne veut pas respecter le nouveau prix demandé par Séville pour Jules Kounde (REX/Shutterstock)

Marca rapporte que Séville réclame désormais 80 millions d’euros (68,5 millions de livres sterling) pour Kounde et ne baissera pas son prix demandé avant la date limite.

Séville aurait également du mal à trouver un remplaçant adéquat pour le joueur de 22 ans avec peu de temps restant dans la fenêtre de transfert.

Chelsea, quant à lui, est satisfait de ses options actuelles en défense centrale et Thomas Tuchel est satisfait de l’impact de Trevoh Chalobah après avoir impressionné lors des entraînements de pré-saison cet été.

Le joueur de 22 ans a fait ses débuts en équipe première lors de la victoire sur Villarreal en Super Coupe plus tôt ce mois-ci et a conservé sa place dans l’équipe pour la victoire de Chelsea contre Crystal Palace lors de leur match d’ouverture en Premier League.

Tuchel a encore démontré sa confiance en Chalobah en le faisant remplacer tardivement par Jorginho lors du match nul 1-1 contre Liverpool samedi soir.

Thomas Tuchel a été impressionné par l’impact de Trevoh Chalobah à Chelsea (PA)

Tuchel a également été soutenu par la forme d’Andreas Christensen, qui a eu du mal à obtenir une place régulière sous Frank Lampard la saison dernière.

« Andreas a été très fort depuis le premier jour. Il joue en position centrale et a fini le match dans la bonne position car nous avons amené Thiago [Silva] sur et a décidé de rester dans un dos cinq », a déclaré Tuchel après le match nul de Chelsea avec Liverpool à Anfield.

‘Il est très fort. Super talentueux. Il aime Chelsea, c’est un garçon de Chelsea de l’académie. Il a un impact énorme.

Plus : Chelsea FC



«En ce moment, je pense qu’il ressent la confiance. Il sait qu’il peut absolument aider. C’est un excellent défenseur et un meilleur gars.

«J’ai le sentiment qu’il grandit chaque semaine en confiance, en personnalité et en confiance en soi, ce qui est bien. Il va de manière fantastique depuis le premier jour et va de mieux en mieux.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();