Chelsea invité à signer la star de l’Euro 2020 Romelu Lukaku par Peter Crouch

Chelsea a été invité à re-signer l’attaquant belge Romelu Lukaku (Photo: .)

L’ancien attaquant anglais Peter Crouch a expliqué pourquoi Chelsea devrait signer à nouveau Romelu Lukaku « implacable » cet été.

Le joueur de 28 ans, qui a marqué deux fois lors de la première victoire de la Belgique à l’Euro contre la Russie samedi, a passé trois ans à Stamford Bridge plus tôt dans sa carrière.

Lukaku a eu du mal à avoir un impact à Chelsea, n’ayant pas marqué en 15 apparitions pour le club avant de partir pour rejoindre Everton à l’été 2014.

L’attaquant belge a impressionné à Goodison Park et, dans une moindre mesure, son prochain club Manchester United avant de prospérer à l’Inter Milan.

Lukaku a marqué 40 buts toutes compétitions confondues la saison dernière pour aider l’équipe d’Antonio Conte à remporter le titre de Serie A.

Chelsea cherche à renforcer les options offensives de Thomas Tuchel cet été et Crouch estime que Lukaku serait une « excellente option » pour le club de Premier League.

Il a déclaré à Paddy Power: ” Un attaquant qui a bien commencé l’Euro 2020 est Romelu Lukaku, qui serait une excellente option pour Chelsea cet été.



Peter Crouch a expliqué pourquoi Chelsea devrait amener Lukaku à Stamford Bridge (Photo: .)

«Il est implacable, son record de buts est phénoménal et il conviendrait bien à leur ligne de front rapide.

“C’est un joueur différent de lorsqu’il a quitté Chelsea et Manchester United. Il est maintenant à un niveau supérieur – dans la conversation pour l’un des meilleurs attaquants du monde.

“En regardant Lukaku jouer cette année, il a toujours été dominant, c’est incroyable, il a tout ce dont vous avez besoin en tant qu’attaquant de haut niveau.

Plus : Football



“Il peut mener la ligne tout seul, a du rythme et de la force, et son toucher et sa conscience se sont améliorés.”

Avant l’Euro, l’agent de Lukaku a mis fin aux spéculations croissantes selon lesquelles son client quitterait l’Inter Milan cet été et pourrait retourner à Chelsea.

“Romelu est heureux à l’Inter”, a déclaré son représentant, Federico Pastorello. “Il a un contrat donc il n’y a pas de problèmes.”

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();