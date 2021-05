Chelsea invitera les fans aux réunions du conseil

04/05/2021 à 19:24 CEST

le Chelsea a annoncé ce mardi qu’à partir du 1er juillet, il y aura trois fans aux réunions du conseil d’administration de l’équipe.

Ces trois personnes seront choisies à l’issue d’un processus de sélection et d’élections; et participez aux réunions du conseil d’administration pour vous assurer que les opinions des fans sont prises en compte.

Cette décision intervient après que le club anglais a annoncé sa entrée et sortie de la Super League européenne et après les manifestations à Old Trafford, par les supporters de Manchester United, ce qui a conduit à la suspension du match contre Liverpool ce week-end.

Ces fans n’auront pas le droit de voter ou de participer à des réunions concernant les joueurs, le personnel d’entraîneurs ou la carrière. De plus, ils devront signer un accord de confidentialité et assisteront à environ quatre réunions par an, pour lesquelles ils recevront 2 500 livres par an, qui iront à un organisme de bienfaisance.