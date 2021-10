Chelsea laisse son rival au sec

22/10/2021 à 9h53 CEST

Chelsea de Thomas Tuchel a levé tous les doutes en Ligue des champions en marquant (4-0) et en exposant contre Malmö lors de la troisième journée de la phase de groupes. Après avoir chuté au minimum contre la Juventus à la date précédente, l’équipe anglaise a laissé le Suédois avec la possession du ballon de seulement 13 minutes et 42 secondes, le record le plus bas de l’histoire de la compétition.

Les Britanniques, qui ils sont leaders de la Premier League et sont l’un des plus grands prétendants à tous les titres, ils ont dominé le match du début à la fin et ont obtenu trois points précieux pour être au tour suivant. L’équipe a une fois de plus fait preuve de son autorité habituelle et a réussi à faire en sorte que chaque joueur de Malmö ait le ballon en sa possession pendant moins de 50 secondes, ce qui est sans précédent depuis que ce record a été mesuré..

#OJOALDATO – Le temps de possession du ballon de Malmö à Stamford Bridge hier soir (13 minutes 42 secondes) est le plus bas d’une équipe lors d’un match d’UEFA Champions League #UCL depuis que cette statistique a commencé à être enregistrée dans la compétition, lors de la saison 2006-07. pic.twitter.com/dBMI2QbmEu – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 21 octobre 2021

L’équipe nordique est tombée face au champion en titre et super champion d’Europe et a engrangé sa troisième défaite en phase de groupes avec 11 buts contre et aucun pour, confirmant qu’elle est la Cendrillon du groupe H.. La Juventus mène avec neuf points, suivie de Chelsea avec six et du Zenit avec trois. Sauf surprise capitale, Les Anglais et les Italiens seront en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Chelsea, parmi les grands favoris

Ceux de Thomas Tuchel, malgré la défaite contre la Juventus la veille, font partie des trois équipes favorites pour le titre avec Manchester City, actuel dauphin du tournoi, et le PSG., qui a connu un marché des transferts extrêmement chargé et compte Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé dans sa ligne d’attaque et est également à la recherche du premier titre continental de son histoire.

Des équipes comme le Bayern München de Julian Nagelsmann, probablement le plus autoritaire à ce jour, ou le Liverpool de Jürgen Klopp, figurent également dans ce classement., qui a retrouvé son niveau après une saison grise. D’autres candidats moins favoris sont le Real Madrid, la Juventus Manchester United, ainsi que l’Atlético de Madrid ou l’Inter de Milan..