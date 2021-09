Chelsea lance un nouvel assaut contre le géant européen intrépide pour un transfert à neuf chiffres

Chelsea pourrait lancer une nouvelle tentative de signature de Federico Chiesa en 2022, selon les rapports, bien qu’on lui ait dit que 100 millions d’euros n’étaient pas suffisants cet été.

Chiesa a été l’une des stars du succès de l’Italie à l’Euro 2020, attirant l’attention de nombreux clubs en cours de route. L’ancien ailier de la Fiorentina a rejoint la Juventus l’été dernier avec un prêt de deux ans avec obligation d’achat. À mi-chemin de ce sort, des rumeurs faisaient déjà surface sur sa prochaine étape.

Chelsea, Manchester City et Liverpool était lié à Chiesa au cours de l’été. La Juventus aurait dû le racheter de son prêt un an plus tôt avant de le revendre à profit. Mais ils n’étaient pas disposés à le faire, repoussant plutôt ses prétendants.

Chelsea semblait le plus enthousiaste et serait prêt à payer 100 millions d’euros. Mais même cela n’a pas suffi à inciter la Juventus à vendre prématurément quelqu’un qui pourrait être un homme clé pour les années à venir.

Néanmoins, Chelsea pourrait encore tenter de les priver du joueur de 23 ans dans les prochains mois. Selon Calciomercato, les Bleus « essaieront » à nouveau de prendre Chiesa en 2022.

Ils devront peut-être même battre leur record de transfert pour une troisième année consécutive pour le faire après avoir dépensé de l’argent sur Kai Havertz en 2020 et Romelu Lukaku en 2021. La position de la Juventus sur Chiesa montre peu de signes de changement.

En fait, Calciomercato prévient que la Juventus prévoit de payer à la Fiorentina les 40 millions d’euros requis pour le transfert permanent de Chiesa à la fin de la saison. Ensuite, ils pourraient le compléter avec 10 millions d’euros de bonus.

Chiesa, qui a inscrit un but lors de ses quatre premières apparitions en Serie A de la saison en cours, reste au cœur des plans de la Juve. Par conséquent, il est peu probable qu’ils sanctionnent une vente à Chelsea malgré la perspective de doubler leur argent.

Les Bleus ne sont pas ses seuls admirateurs, le rapport affirmant que Liverpool et le Bayern Munich restent également à la chasse. Liverpool a besoin de plus de profondeur en attaque, avec ses trois premiers de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane, tous âgés de 29 ans. Et avec Salah et Mane prêts pour la Coupe d’Afrique des Nations à la mi-saison, c’est un domaine dans lequel ils pourraient être laissés légers.

Mais la Juventus classe Chiesa comme «absolument intouchable» et l’intérêt des autres clubs ne leur «fait pas peur», donc tous ces prétendants semblent prêts à être déçus.

Le rapport se termine par la remarque que la Juventus a placé « Chiesa au centre du village ». Cela fait référence à un proverbe français qui s’est popularisé en Italie au cours de la dernière décennie. Le nom de famille de Chiesa est le même que “église” en italien, et “l’église est au centre du village” signifie que quelque chose est à sa juste place.

Par conséquent, il faudra peut-être une offre d’une proportion inimaginable pour que la Juve change d’avis. Et à cet égard, il peut y avoir de meilleures options d’optimisation des ressources disponibles.

Man City rivalisera avec Chelsea pour l’ailier

Une alternative moins chère à laquelle Chelsea pourrait se concentrer est Antony of Ajax.

Un rapport d’El Nacional récemment révélé Chelsea est dans une bataille avec Manchester City, le Bayern Munich, Barcelone et le Real Madrid pour le Brésilien.

La starlette a inscrit neuf buts et huit passes décisives en 32 matches d’Eredivisie la saison dernière. Il a déjà marqué deux buts en cinq matches dans l’élite néerlandaise cette saison. Il y a eu des comparaisons avec son compatriote Neymar.

Pep Guardiola est censé être un grand fan et aimerait amener Antony en Premier League avec Man City. Cependant, Chelsea le considère également comme un remplaçant potentiel de Hakim Ziyech ou Christian Pulisic.

Ziyech n’a pas été à la hauteur des attentes depuis son transfert en 2020 à Chelsea, également de l’Ajax. Pendant ce temps, le temps de jeu de Pulisic a chuté sous Thomas Tuchel, bien qu’ils travaillaient auparavant ensemble au Borussia Dortmund.

Les deux risquent d’être transférés en 2022, ce qui pourrait ouvrir la voie au réinvestissement des Bleus dépensiers.

