Chelsea : le héros de Man Utd, Gary Neville, s’exprime sur l’avenir de Thomas Tuchel

Le patron de Chelsea Thomas Tuchel et le héros de Man Utd Gary Neville (Photos: . / Sky Sports)

Gary Neville dit qu’il » détesterait penser » que Thomas Tuchel est sous pression à Chelsea mais admet que le manager allemand sera » un peu inquiet » de la récente oscillation de son équipe.

Neville a déclaré à Sky Sports: « Je pense qu’il a suffisamment de crédit à la banque.

« Je sais que c’est un club qui fait les choses très différemment, mais je détesterais penser que Thomas Tuchel est sous pression et qu’ils envisagent de changer, je ne peux pas croire que ce soit le cas.

«Je pense qu’il sera un peu inquiet. Je pense que mentalement, lorsque vous essayez de faire annuler un match et qu’on vous dit ensuite de le jouer, je ne peux pas penser que cela aidera l’état d’esprit dans ce match.

« Je sais qu’ils n’avaient pas un banc complet, et nous devrons demander plus tard pourquoi plus de jeunes joueurs ne pouvaient pas y participer, mais c’était une équipe forte de Chelsea. »

Plus à venir…





