Chelsea lutte contre Villarreal sans Tammy Abraham alors que Romelu Lukaku atterrit à Londres avant le transfert de 97,5 millions de livres sterling de l’Inter Milan

Romelu Lukaku n’aura apparemment aucun problème à entrer directement dans l’équipe de Chelsea après avoir vu ses nouveaux employeurs potentiels lutter contre Villarreal aux tirs au but pour remporter la Super Coupe.

L’attaquant belge a atterri à l’aéroport de Biggin Hill juste à l’extérieur de Londres mercredi après-midi avant son transfert de 97,5 millions de livres sterling de l’Inter Milan et a regardé les Blues travailler pendant 120 minutes devant le but.

Chelsea a remporté la Super Coupe après une victoire de 6-5 aux tirs au but

Après une première saison difficile à Stamford Bridge lors de la campagne précédente, Hakim Ziyech a ouvert le score pour les tenants de la Ligue des champions après un excellent match entre Marcos Alonso et Kai Havertz sur le côté gauche.

Havertz, dont le seul but dans la compétition européenne d’élite était le vainqueur de la finale contre Manchester City en mai, a coupé le ballon et le mannequin de Timo Werner a laissé Ziyech avec la simple tâche de taper.

Pourtant, le joueur de 28 ans a eu besoin d’oxygène après s’être blessé à l’épaule et il avait l’air de souffrir énormément en s’éloignant.

L’ancien défenseur de Liverpool, Alberto Moreno, a failli égaliser le niveau des vainqueurs de la Ligue Europa avant la pause, mais son incroyable effort a fait mouche et cela est resté le jeu de Chelsea.

Ziyech a frappé à la maison le centre de Havertz

Mais l’ailier a ensuite été à l’agonie après s’être blessé à l’épaule

Pourtant, Thomas Tuchel aura été déçu de voir son équipe s’enfoncer de plus en plus en cédant la possession, pour ensuite céder à l’équipe espagnole.

Antonio Rudiger n’a pas réussi à dégager correctement ses lignes et le ballon est tombé sur le dangereux Gerard Moreno à l’extérieur de la surface. Après un habile une-deux, l’attaquant espagnol s’est offert la liberté de la surface de Chelsea et a dépassé Edouard Mendy.

Alors que le match approchait des prolongations, Christian Pulisic et Marcos Alonso ont multiplié les occasions avant le coup de sifflet final, mais c’est l’international américain qui a eu la meilleure chance de reprendre l’avantage.

Il semblait avoir fait le travail acharné après avoir récupéré le ballon de Havertz et poussé le ballon hors de ses pieds, mais il a poussé son effort au loin.

Moreno a prouvé pourquoi il est l’un des attaquants les plus cliniques d’Europe

L’introduction de Kepa s’est avérée être un coup de maître de Tuchel

Malgré le besoin d’un but, l’attaquante Tammy Abraham n’a pas été rappelée du banc en raison de l’incertitude quant à son avenir et avec la Roma et Arsenal qui tourneraient en rond.

Alors qu’Abraham regardait depuis le banc, Kepa Arrizabalaga a réussi à entrer sur le terrain pour la fusillade à la place de Mendy.

L’international espagnol s’est assuré que c’était le bon choix de Tuchel alors qu’il effectuait l’arrêt décisif de Raul Albiol pour assurer la Super Coupe d’Irlande du Nord pour l’équipe de Premier League.