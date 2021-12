Chelsea, Man United, Liverpool et Manchester City se préparent pour la sixième journée alors que la phase de groupes atteint son apogée

Nous sommes à la fin de la phase de groupes de la Ligue des champions et pour certaines équipes, il y a encore beaucoup en jeu.

Les 16 meilleures équipes de la compétition passeront à la phase à élimination directe qui débutera en février de l’année prochaine, mais pour le moment, il reste encore beaucoup à décider.

Les gros calibres de la Premier League seront confrontés à un affrontement final relativement sans stress en phase de groupes de la Ligue des champions

Dans chacun des huit groupes, les deux meilleures équipes se qualifieront pour les huitièmes de finale, les premières équipes étant classées dans le tirage au sort et alignées pour affronter une deuxième place qui sera non classée.

En conséquence, cela signifie que tout est à jouer car les meilleures équipes européennes cherchent d’une part à se qualifier pour le prochain tour, et d’autre part, à se voir attribuer le meilleur tirage au sort possible pour augmenter leurs chances d’atteindre les dernières étapes de la compétition.

Voici la configuration du terrain alors que nous nous préparons pour la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

groupe A

Le premier groupe est sans doute le plus facile à déchiffrer avant la dernière journée de match.

Manchester City a déjà obtenu la première place du groupe A et sera donc tête de série pour le tirage au sort du prochain tour.

Le Paris Saint-Germain s’est également qualifié et sera déclassé pour les huitièmes de finale.

La seule chose à décider est de savoir qui terminera troisième et atteindra la Ligue Europa, le RB Leipzig et le Club de Bruges étant actuellement à égalité de points lors de leurs affrontements contre City et le PSG respectivement.

Guardiola sera ravi d’avoir déjà assuré la première place du Groupe A Groupe B

Liverpool peut s’asseoir les pieds en l’air avant l’affrontement final avec l’AC Milan avec l’équipe de Jurgen Klopp à 10 points de la deuxième place avec un match à jouer.

En conséquence, les Reds seront l’équipe tête de série au prochain tour, les trois équipes restantes se disputant la deuxième place.

Porto occupe actuellement la deuxième place et l’assurera avec une victoire sur l’Atletico Madrid, cependant, l’équipe espagnole et l’AC Milan pourraient également remporter une victoire lors de leur dernier match.

Klopp peut sonner les changements contre l’AC Milan avec la première place déjà assurée du Groupe C

Les géants néerlandais de l’Ajax ont déjà assuré la première place du groupe C avec un match à jouer.

Ils affrontent le Sporting lors du dernier match, l’équipe portugaise n’ayant besoin que d’un point pour s’assurer d’atteindre les 16 derniers.

Besiktas est certain de finir en bas, tandis que Dortmund devra gagner et voir une énorme différence de buts tout en voyant le Sporting perdre s’il veut se faufiler à la deuxième place.

Haaland et Dortmund ont tout à faire pour atteindre les 16 derniers du Groupe D

Le Real Madrid et l’Inter Milan se sont déjà assuré une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Les deux équipes s’affrontent lors de la dernière journée, l’Inter ayant besoin d’une victoire pour battre Madrid à la première place.

Sheriff a déjà obtenu la troisième place et donc une place en Ligue Europa, tandis que Shaktar Donetsk terminera en bas.

Le Real Madrid affrontera l’Inter Milan pour la première place du Groupe D Groupe E

Le Bayern Munich s’est déjà assuré la première place du groupe E et a donc peu d’avance sur son dernier match.

Ils affrontent Barcelone qui sait qu’une victoire leur garantira une place en huitièmes de finale.

Benfica affrontera le Dynamo Kiev lors de son dernier match et devra prendre trois points et espérer que Barcelone perdra pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Xavi et Barcelone auront besoin d’une victoire pour s’assurer une place dans les 16 derniers du Groupe F

Ralf Rangnick fera face à une belle introduction à la vie de la Ligue des champions avec Manchester United avec sa place dans les 16 derniers déjà confirmée.

Juste un point contre les Young Boys garantira la première place.

Villarreal et Atalanta s’affronteront dans l’autre match, l’équipe espagnole n’ayant besoin que d’un match nul pour assurer sa qualification.

.

Man United s’est déjà qualifié et n’a besoin que d’un tirage au sort pour s’assurer la première place du groupe F du groupe G

Le seul groupe où tout est pour jouer.

Seulement trois points séparent Lille de la première place de Wolfsburg, la dernière place, l’équipe allemande ayant besoin d’une victoire pour avoir une chance de se qualifier.

Pendant ce temps, pour Lille, RB Salzburg et Séville, une victoire sera suffisante pour garantir une place dans les 16 derniers avec les équipes suisses et espagnoles qui s’affronteront dans le choc final.

.

Lille est actuellement en tête du groupe G mais pourrait voir sa place en danger dans le dernier match de groupe du groupe H

Chelsea et la Juventus ont déjà obtenu leur place dans les 16 derniers, mais la première place est tout à fait à gagner avec les deux équipes à égalité de points.

L’équipe de Thomas Tuchel est actuellement en tête de la différence de buts, ce qui signifie que l’équipe italienne devra soit améliorer son résultat, soit voir une différence de buts de six buts pour la propulser à la première place.

Chelsea affronte le Zenit qui n’a besoin que d’un point pour se qualifier pour la Ligue Europa, tandis que Malmö aura besoin d’un miracle pour éviter de finir dernier du groupe.

Les hommes de Tuchel sont déjà qualifiés et chercheront à battre la Juve pour la première place